Проворачиваю 1 трюк и жарю котлеты без брызг и грязищи — 0 хлопот и жирных пятен

Жарка котлет, рыбы или мяса на сковороде — процесс, который неизбежно сопровождается разлетающимися брызгами масла. Жир оседает на плите, стенах, посуде и даже на одежде. Оттирать застывшие капли после готовки — занятие утомительное и неблагодарное. Дорогие защитные экраны и специальные крышки помогают, но не всегда удобны.
Однако есть простое и дешёвое решение, которое используют многие хозяйки. Обычный пергамент для выпечки не только спасает от жирных пятен, но и сохраняет кухню чистой без лишних усилий, пишет ИА Nakhodka.Media.
Почему пергамент эффективно удерживает брызги
Пищевая пергаментная бумага обладает высокой термостойкостью и антипригарными свойствами. Она выдерживает нагревание до 200C и выше, не деформируясь и не выделяя вредных веществ. При жарке на пергаменте масло не разлетается по сторонам, а остаётся на поверхности — брызги задерживаются высокими краями бумаги, которую можно выложить на сковороду в виде импровизированного бортика.
Это особенно удобно при приготовлении сочных котлет и рыбы, которые обычно дают много жирных выплесков. Кроме того, пергамент предотвращает пригорание продуктов и облегчает переворачивание, не нарушая целостность блюда.
Как правильно использовать пергамент на сковороде
- Отрежьте кусок пергамента такого размера, чтобы он полностью покрывал дно сковороды и выходил за края на 3–5 сантиметров — это создаст бортик для улавливания брызг.
- Налейте на бумагу небольшое количество масла и равномерно распределите его.
- Разогрейте сковороду на среднем огне и готовьте блюдо как обычно.
- После жарки достаточно просто выбросить использованный пергамент — плита и окружающие поверхности останутся чистыми.
Важно использовать именно пергаментную бумагу, а не вощёную или силиконизированную, которая может расплавиться при высоких температурах.
Личный опыт автора
Когда попробовала жарить рыбу на пергаменте, результат меня удивил: масло не брызгало, рыба легко переворачивалась и не прилипала. После приготовления просто свернула пергамент вместе с остатками жира и выбросила, а сковорода осталась почти чистой. Теперь использую этот метод для всех блюд, где есть риск разлетающихся брызг.
Вывод
Пергаментная бумага — простое и доступное средство для поддержания чистоты на кухне во время жарки. Она надёжно удерживает брызги, не требует специальных навыков и сокращает время на уборку. Попробуйте этот метод, и вы удивитесь, как легко готовить без грязи и лишних хлопот.
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