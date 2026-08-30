После сбора томатов и огурцов – обязательно: готовлю теплицу к зиме в 3 этапа – советы агронома Ксении Давыдовой

Если после сбора урожая в теплице почва остается без ухода до наступления весны, это может привести к снижению урожайности, поражению растений болезнями и вредителями. Состояние посадок напрямую зависит от качества грунта, поэтому в конце сезона необходимо провести ряд мероприятий.
Первый этап
После удаления ботвы и сбора последних плодов томатов и огурцов в теплице остаются почва и инвентарь. На этом этапе крайне важно провести комплексную подготовку: очистить и обеззаразить каркас и покрытие теплицы, а также садовый инвентарь. Особое внимание следует уделить обработке грунта, подготавливая его к следующему вегетационному периоду.
Второй этап
Поскольку после сбора урожая томатов и огурцов в почве могут сохраняться возбудители болезней и вредители, своевременное обеззараживание является очень важным. Необходимо учитывать, что некоторые патогены и насекомые могут переживать зиму в различных укромных местах, таких как щели или обвязочные материалы.
При условии общего удовлетворительного состояния насаждений возможно применение биологических препаратов на основе живых микроорганизмов. Эти средства способствуют ускоренному разложению растительных остатков, снижению концентрации остаточных пестицидов, эффективному подавлению фитопатогенов, а также синтезу аминокислот и ферментов.
К числу самых популярных биофунгицидов относятся: Фитоспорин-М, Фитоспорин-АС, Алирин-Б, Бактофит, Гамаир, Споробактерин, Трихоплант и аналогичные.
Их применение возможно исключительно при среднесуточной температуре не ниже 15°С, поскольку в противном случае полезные микроорганизмы, входящие в состав, не смогут справиться с задачей.
В случаях сильного поражения растений заболеваниями для обработки почвы рекомендуется использовать:
- 2-5%-ный водный раствор сульфата железа (200-500 г на 10 л воды);
- 1%-ный раствор сульфата меди (100 г на 10 л воды);
- надуксусную кислоту (для приготовления смешать 2 л уксуса и 400 мл перекиси водорода, герметично закрыть и выдержать в темном месте при комнатной температуре в течение 7-10 дней, затем развести 1 стакан полученного средства в 10 л воды для обработки грунта).
Третий этап
После сбора урожая томатов и огурцов нужно высадить в теплице сидераты – растения, которые используются не для пищевых целей, а для улучшения состояния почвы, обогащения ее питательными элементами, снижения кислотности, улучшения структуры и формирования гумуса. Оптимальным выбором будут фацелия, бобовые культуры, горчица, рапс, овес и рожь.
Ранее мы рассказали, как избавиться от слизней в огороде.