Почему у европейцев нет телевизоров, а в России стоят даже на кухне - разница в культуре

Телевизор в России и Европе перестаёт быть обязательным центром квартиры

Телевизор перестаёт быть обязательным центром квартиры, но в России этот процесс идёт медленнее, чем в Европе. В Европе молодёжь всё чаще обходится ноутбуком и смартфоном, в России же телевизор остаётся частью повседневной жизни, особенно в семьях с несколькими поколениями. На это явление обратил внимание GadgetPage.

Отказ от телевизора в Европе — молодёжный тренд

В Европе молодые люди всё реже смотрят обычные каналы по расписанию. Новости узнают из интернета, сериалы смотрят на стримингах. Большой экран перестаёт быть необходимостью, особенно для одиноких жителей небольших квартир. Телевизор, если и есть, чаще используется как монитор для Netflix или игр, а не для эфирного ТВ.

В России телевизор — это фон и семейный центр

В российских семьях телевизор часто работает фоном: включён, даже когда на него почти не смотрят. Новости, ток-шоу или сериалы сопровождают готовку, уборку, завтрак и ужин. Именно поэтому телевизор на кухне — привычный атрибут.

Почему люди отказываются от больших экранов

В крупных европейских городах каждый квадратный метр стоит дорого. Зона под телевизор занимает заметное пространство, и если экран не используется регулярно, его убирают. Кроме того, в современных интерьерах стараются минимизировать количество видимой техники: чёрный экран на стене нравится не всем. Европейцы предпочитают проекторы или вовсе обходятся ноутбуком.

В России телевизор долгое время был обязательной техникой наравне с холодильником. Эта культурная привычка меняется медленно.

Для многих россиян старшего возраста телевидение остаётся главным источником новостей, даже если интернет используется одновременно. В Европе аудитория раздроблена между сайтами, соцсетями, подкастами и стримингом. Идея «включить телевизор, чтобы узнать новости» среди молодёжи постепенно исчезает.



Среди молодых россиян телевизор тоже теряет значение. В новых квартирах нередко отказываются от телевизионной зоны, фильмы смотрят на ноутбуках, планшетах или проекторах. Кто-то покупает большой экран только для игр и кино, не подключая обычные каналы. Разница с Европой сокращается: просто переход там произошёл раньше и быстрее.

Мнения читателей

«Телевизоры уже давно перешли от классического ТВ в формат онлайн-сервисов. Я забыл уже, когда последний раз листал ТВ-каналы. Даже мои престарелые родители перешли на смарт-ТВ. Так что полного отказа от телевизора не случится, а вот от классического ТВ отказываются даже люди в возрасте». «Живём в "трёшке". Телевизоры во всех комнатах и на кухне — 4 штуки. Смотреть фильмы на ноутбуке или планшете — отстой».

Вывод

В Европе телевизор теряет статус центрального элемента, уступая место персональным экранам. В России этот процесс идёт с опозданием, но направление то же. Полного исчезновения не произойдёт, но его роль изменится — как уже произошло в Европе.

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