От прохладных +16° до грозовых +22° за одни сутки: западный циклон несет в Петербург дожди и падение давления

Жителям Северной столицы снова придется достать зонты. С запада к региону подбирается очередной циклон. Небо затянет тучами, пойдет дождь, а на улице станет ощутимо свежее.
Дожди и прохлада: что ждет нас сегодня
Солнца сегодня практически нет. Из-за плотных туч и осадков воздух не сможет нормально прогреться.
В самом Петербурге термометры показывают всего +16…+18°. В Ленинградской области немного теплее — от +16 до +21°, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Давление падает: совет метеочувствительным
Ветер ожидается юго-восточный, умеренный — от 3 до 8 м/с. А вот атмосферное давление начинает падать. Оно опустится до 757 мм рт. ст., что ниже нормы.
Кстати, такие скачки давления — частая история для Петербурга при приходе циклонов с Балтики. Если вы чувствительны к погоде, запаситесь водой, не перегружайте себя и держите под рукой необходимые лекарства: возможна легкая головная боль или сонливость.
В понедельник потеплеет, но придут грозы
В начале рабочей недели характер погоды изменится. Начнет поступать более теплый воздух. Ночью в понедельник ожидается +13…+15°, а днем воздух прогреется до приятных +20…+22°.
Однако сухо не будет. Синоптики обещают кратковременные дожди, а днем местами может прогреметь гроза.
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