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От прохладных +16° до грозовых +22° за одни сутки: западный циклон несет в Петербург дожди и падение давления

Опубликовано: 30 августа 2026 15:20
 Проверено редакцией
От прохладных +16° до грозовых +22° за одни сутки: западный циклон несет в Петербург дожди и падение давления
От прохладных +16° до грозовых +22° за одни сутки: западный циклон несет в Петербург дожди и падение давления
фото: Городовой.ру
Новый циклон изменит погоду в Петербурге к началу рабочей недели.

Жителям Северной столицы снова придется достать зонты. С запада к региону подбирается очередной циклон. Небо затянет тучами, пойдет дождь, а на улице станет ощутимо свежее.

Дожди и прохлада: что ждет нас сегодня

Солнца сегодня практически нет. Из-за плотных туч и осадков воздух не сможет нормально прогреться.

В самом Петербурге термометры показывают всего +16…+18°. В Ленинградской области немного теплее — от +16 до +21°, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Давление падает: совет метеочувствительным

Ветер ожидается юго-восточный, умеренный — от 3 до 8 м/с. А вот атмосферное давление начинает падать. Оно опустится до 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Кстати, такие скачки давления — частая история для Петербурга при приходе циклонов с Балтики. Если вы чувствительны к погоде, запаситесь водой, не перегружайте себя и держите под рукой необходимые лекарства: возможна легкая головная боль или сонливость.

В понедельник потеплеет, но придут грозы

В начале рабочей недели характер погоды изменится. Начнет поступать более теплый воздух. Ночью в понедельник ожидается +13…+15°, а днем воздух прогреется до приятных +20…+22°.

Однако сухо не будет. Синоптики обещают кратковременные дожди, а днем местами может прогреметь гроза.

Ранее «Городовой» рассказывал, как пройдут последние дни лета.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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