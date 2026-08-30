Кажется, тут и думать нечего — но многие ошибаются: решите (80 − 52) : (14 − 10) · 2² + 7² − 16

Если пример выглядит просто, то возникает ощущение, что его получится решить за считанные секунды. Но это является обманчивым чувством, так как именно в подобных заданиях и происходят ошибки. Люди начинают путаться в скобках, степенях и порядке выполнения действий.
Начните решать пример (80 − 52) : (14 − 10) · 2² + 7² − 16 самостоятельно. Выполните каждое действие, после чего мы разберем решение по шагам, что поможет понять, справились ли вы.
Приступаем к выполнению действий в скобках
80 - 52 = 28
14 - 10 = 4
Теперь пример приобрел другой вид:
28 : 4 · 2² + 7² − 16
Возводим числа в степени
Эти действия должны выполняться вперед деления и умножения. Важно запомнить особенность степеней, сообщает gorodok.bz.
2² = 4
7² = 49
Пример стал еще проще:
28 : 4 · 4 + 49 − 16
Что делать дальше - делить или умножать?
Подобные действия всегда обладают одинаковым приоритетом, но нужно обратить внимание на другое. Если действия стоят подряд, то их следует выполнять слева направо.
28 : 4 = 7
7 · 4 = 28
Последние действия
Складываем числа, а только потом производим вычитание.
28 + 49 = 77
77 - 16 = 61
У этого примера верный ответ - 61.
Где люди допускают ошибку
У многих ответ получается совсем другим, так как они изначально умножают 4 на 4, после чего делят 28. Так делать нельзя.
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