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Кажется, тут и думать нечего — но многие ошибаются: решите (80 − 52) : (14 − 10) · 2² + 7² − 16

Опубликовано: 30 августа 2026 16:01
 Проверено редакцией
Кажется, тут и думать нечего — но многие ошибаются: решите (80 − 52) : (14 − 10) · 2² + 7² − 16
Кажется, тут и думать нечего — но многие ошибаются: решите (80 − 52) : (14 − 10) · 2² + 7² − 16
Городовой ру
Пример по математике (80 − 52) : (14 − 10) · 2² + 7² − 16 для проверки знаний

Если пример выглядит просто, то возникает ощущение, что его получится решить за считанные секунды. Но это является обманчивым чувством, так как именно в подобных заданиях и происходят ошибки. Люди начинают путаться в скобках, степенях и порядке выполнения действий.

Начните решать пример (80 − 52) : (14 − 10) · 2² + 7² − 16 самостоятельно. Выполните каждое действие, после чего мы разберем решение по шагам, что поможет понять, справились ли вы.

Приступаем к выполнению действий в скобках

80 - 52 = 28

14 - 10 = 4

Теперь пример приобрел другой вид:

28 : 4 · 2² + 7² − 16

Возводим числа в степени

Эти действия должны выполняться вперед деления и умножения. Важно запомнить особенность степеней, сообщает gorodok.bz.

2² = 4

7² = 49

Пример стал еще проще:

28 : 4 · 4 + 49 − 16

Что делать дальше - делить или умножать?

Подобные действия всегда обладают одинаковым приоритетом, но нужно обратить внимание на другое. Если действия стоят подряд, то их следует выполнять слева направо.

28 : 4 = 7

7 · 4 = 28

Последние действия

Складываем числа, а только потом производим вычитание.

28 + 49 = 77

77 - 16 = 61

У этого примера верный ответ - 61.

Где люди допускают ошибку

У многих ответ получается совсем другим, так как они изначально умножают 4 на 4, после чего делят 28. Так делать нельзя.

Ранее портал "Городовой" предложил решить задачку со спичками.

Автор:
Полина Аксенова
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