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Польские «Мазурки»: уникальная быстрая выпечка – справится даже начинающая хозяйка

Опубликовано: 30 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
Польские «Мазурки»: уникальная быстрая выпечка – справится даже начинающая хозяйка
Польские «Мазурки»: уникальная быстрая выпечка – справится даже начинающая хозяйка
Городовой ру
Простой рецепт вкусного десерта

Мазурки представляют собой уникальный вид кондитерских изделий. Они особенно популярны в польской кулинарной традиции.

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт;
  • Сахар — 1 стакан;
  • Грецкие орехи — 1 стакан;
  • Изюм (без косточек) — 1 стакан;
  • Мука — 1 стакан;
  • Сода — ¼ ч. ложки;
  • Ванилин — ¼ ч. ложки;
  • Растительное масло — 1 ст. ложка.

Приготовление:

Измельчите ядра орехов до состояния крупной крошки. Промойте изюм. В отдельной емкости взбейте яйца с сахаром. Добавьте измельченные орехи, изюм, соду и ванилин, тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Затем постепенно введите муку, продолжая перемешивать до полного соединения всех компонентов.

В результате получится вязкое тесто. Противень следует смазать растительным маслом, после чего выложить на него тесто. Выпекание осуществляется в течение 20 минут при температуре 180 градусов Цельсия.

Ранее мы рассказали, как приготовить пирог из яблок.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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