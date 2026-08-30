Польские «Мазурки»: уникальная быстрая выпечка – справится даже начинающая хозяйка

Мазурки представляют собой уникальный вид кондитерских изделий. Они особенно популярны в польской кулинарной традиции.
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт;
- Сахар — 1 стакан;
- Грецкие орехи — 1 стакан;
- Изюм (без косточек) — 1 стакан;
- Мука — 1 стакан;
- Сода — ¼ ч. ложки;
- Ванилин — ¼ ч. ложки;
- Растительное масло — 1 ст. ложка.
Приготовление:
Измельчите ядра орехов до состояния крупной крошки. Промойте изюм. В отдельной емкости взбейте яйца с сахаром. Добавьте измельченные орехи, изюм, соду и ванилин, тщательно перемешайте до получения однородной массы.
Затем постепенно введите муку, продолжая перемешивать до полного соединения всех компонентов.
В результате получится вязкое тесто. Противень следует смазать растительным маслом, после чего выложить на него тесто. Выпекание осуществляется в течение 20 минут при температуре 180 градусов Цельсия.
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