Так вкусно, хоть ложкой ешь: 5 намазок на хлеб от шефа - на праздник и легкий ужин

Намазки на бутерброд всегда выручают, когда нужно быстро перекусить или удивить гостей. Шеф-повар Дмитрий Змиевский собрал пять проверенных рецептов намазок. Они готовятся за 10-20 минут и придутся кстати на легкий ужин и на праздничный стол.
Сырно-чесночная намазка
Ингредиенты:
- Твёрдый сыр — 150 г
- Яйца — 2 шт.
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Майонез — 2 ст. л.
- Соль, перец, зелень — по вкусу
Яйца отварите вкрутую (9–10 минут), остудите и натрите на мелкой тёрке. Сыр также натрите на мелкой тёрке, чтобы масса была однородной и легко намазывалась. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко нарубите. Смешайте все ингредиенты с майонезом, начиная с одной ложки и при необходимости добавляя вторую. В конце посолите и поперчите. Готовую намазку охладите — чеснок станет ароматнее, а вкус насыщеннее.
Сверху на бутерброд положите тонкий ломтик огурца.
Намазка из тунца и яйца
Ингредиенты:
- Консервированный тунец — 1 банка
- Яйца — 2 шт.
- Свежий огурец — 1 шт.
- Майонез — 1–2 ст. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Зелёный лук, соль, перец — по вкусу
Яйца отварите и нарежьте кубиками. Слейте жидкость из банки и разомните тунец вилкой. Огурец нарежьте мелкими кубиками, слегка отжав лишний сок. Зелёный лук мелко нашинкуйте. Смешайте всё с горчицей и майонезом, начиная с одной ложки. Посолите только после пробы — тунец и так солёный.
Морковная намазка с сыром
Ингредиенты:
- Морковь — 2 шт.
- Плавленый сыр — 2 шт.
- Чеснок — 1–2 зубчика
- Майонез — 1 ст. л.
- Соль, перец, зелень — по желанию
Морковь отварите до мягкости, остудите и натрите на мелкой тёрке. Плавленый сыр также натрите (для удобства охладите его в морозилке 10–15 минут). Смешайте с чесноком и майонезом. Посолите, поперчите, при желании добавьте зелень. Охладите 20–30 минут — масса станет плотнее.
Намазка из жареного лука и плавленого сыра
Ингредиенты:
- Репчатый лук — 3 шт.
- Плавленый сыр — 2 шт.
- Сливочное масло — 20 г
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль, перец — по вкусу
Лук нарежьте мелкими кубиками. На сковороде разогрейте смесь сливочного и растительного масла. Обжаривайте лук на среднем огне, периодически помешивая, пока он не станет мягким и золотистым. Не торопитесь, иначе лук подгорит. В конце добавьте чеснок, готовьте ещё минуту, затем остудите. Плавленый сыр натрите на тёрке, смешайте с тёплым луком.
Яичная намазка с зеленью
Ингредиенты:
- Яйца — 4 шт.
- Твёрдый сыр — 80 г
- Майонез — 1–2 ст. л.
- Зелёный лук, укроп — по пучку
- Горчица — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
Яйца отварите и натрите на крупной тёрке. Сыр натрите на мелкой тёрке. Зелень мелко нарубите. Смешайте всё с горчицей и майонезом. Попробуйте, добавьте соль и перец. Охладите 15–20 минут.
Каждый рецепт можно адаптировать под свой вкус: добавить зелень, чеснок, горчицу или перец. А хрустящий хлеб или тост станет лучшим дополнением к любой намазке.
Мнение шеф-повара
Дмитрий Змиевский отмечает, что такие намазки особенно хороши на каждый день. Они готовятся быстро, из простых продуктов, не требуют особых кулинарных навыков и рецепты легко скорректировать на свой вкус.
Вывод
Домашние намазки — это универсальный способ сделать завтрак или перекус интереснее. Сыр, яйца, морковь и лук — из самых обычных продуктов получаются пять совершенно разных вариантов. Главное — не бояться экспериментировать: добавьте больше чеснока, зелени или горчицы, замените майонез на сметану или творожный сыр, и рецепт заиграет по-новому.
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