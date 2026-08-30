Так вкусно, хоть ложкой ешь: 5 намазок на хлеб от шефа - на праздник и легкий ужин

Рецепты намазок на бутерброды из простых продуктов

Намазки на бутерброд всегда выручают, когда нужно быстро перекусить или удивить гостей. Шеф-повар Дмитрий Змиевский собрал пять проверенных рецептов намазок. Они готовятся за 10-20 минут и придутся кстати на легкий ужин и на праздничный стол.

Сырно-чесночная намазка

Ингредиенты:

Твёрдый сыр — 150 г

Яйца — 2 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика

Майонез — 2 ст. л.

Соль, перец, зелень — по вкусу

Яйца отварите вкрутую (9–10 минут), остудите и натрите на мелкой тёрке. Сыр также натрите на мелкой тёрке, чтобы масса была однородной и легко намазывалась. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко нарубите. Смешайте все ингредиенты с майонезом, начиная с одной ложки и при необходимости добавляя вторую. В конце посолите и поперчите. Готовую намазку охладите — чеснок станет ароматнее, а вкус насыщеннее.

Сверху на бутерброд положите тонкий ломтик огурца.

Намазка из тунца и яйца

Ингредиенты:

Консервированный тунец — 1 банка

Яйца — 2 шт.

Свежий огурец — 1 шт.

Майонез — 1–2 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Зелёный лук, соль, перец — по вкусу

Яйца отварите и нарежьте кубиками. Слейте жидкость из банки и разомните тунец вилкой. Огурец нарежьте мелкими кубиками, слегка отжав лишний сок. Зелёный лук мелко нашинкуйте. Смешайте всё с горчицей и майонезом, начиная с одной ложки. Посолите только после пробы — тунец и так солёный.

Морковная намазка с сыром

Ингредиенты:

Морковь — 2 шт.

Плавленый сыр — 2 шт.

Чеснок — 1–2 зубчика

Майонез — 1 ст. л.

Соль, перец, зелень — по желанию

Морковь отварите до мягкости, остудите и натрите на мелкой тёрке. Плавленый сыр также натрите (для удобства охладите его в морозилке 10–15 минут). Смешайте с чесноком и майонезом. Посолите, поперчите, при желании добавьте зелень. Охладите 20–30 минут — масса станет плотнее.

Намазка из жареного лука и плавленого сыра

Ингредиенты:

Репчатый лук — 3 шт.

Плавленый сыр — 2 шт.

Сливочное масло — 20 г

Растительное масло — 1 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Соль, перец — по вкусу

Лук нарежьте мелкими кубиками. На сковороде разогрейте смесь сливочного и растительного масла. Обжаривайте лук на среднем огне, периодически помешивая, пока он не станет мягким и золотистым. Не торопитесь, иначе лук подгорит. В конце добавьте чеснок, готовьте ещё минуту, затем остудите. Плавленый сыр натрите на тёрке, смешайте с тёплым луком.

Яичная намазка с зеленью

Ингредиенты:

Яйца — 4 шт.

Твёрдый сыр — 80 г

Майонез — 1–2 ст. л.

Зелёный лук, укроп — по пучку

Горчица — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Яйца отварите и натрите на крупной тёрке. Сыр натрите на мелкой тёрке. Зелень мелко нарубите. Смешайте всё с горчицей и майонезом. Попробуйте, добавьте соль и перец. Охладите 15–20 минут.



Каждый рецепт можно адаптировать под свой вкус: добавить зелень, чеснок, горчицу или перец. А хрустящий хлеб или тост станет лучшим дополнением к любой намазке.

Мнение шеф-повара

Дмитрий Змиевский отмечает, что такие намазки особенно хороши на каждый день. Они готовятся быстро, из простых продуктов, не требуют особых кулинарных навыков и рецепты легко скорректировать на свой вкус.

Вывод

Домашние намазки — это универсальный способ сделать завтрак или перекус интереснее. Сыр, яйца, морковь и лук — из самых обычных продуктов получаются пять совершенно разных вариантов. Главное — не бояться экспериментировать: добавьте больше чеснока, зелени или горчицы, замените майонез на сметану или творожный сыр, и рецепт заиграет по-новому.

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