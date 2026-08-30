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Старые батарейки берегу как зеницу ока — полезная вещь для решения проблем

Опубликовано: 30 августа 2026 20:23
 Проверено редакцией
Старые батарейки берегу как зеницу ока — полезная вещь для решения проблем
Старые батарейки берегу как зеницу ока — полезная вещь для решения проблем
Городовой ру
Как можно использовать старые батарейки - три лайфхака для хозяек

Если пульт перестал реагировать на нажатие кнопок, то принято всегда считать, что виноваты батарейки. Обычно их выбрасывают, но лучше так не делать.

Существуют способы повторного использования батареек, о которых никто не задумывается. После этих лайфхаков вы начнете мыслить немного иначе.

Переставить в другой прибор

Пульт является требовательным прибором, поэтому если он перестал работать, то это не значит, что батарейка пустая. Переставьте ее в настенные часы, фонарик, сообщает gorodok.bz.

Провести опыт для ребенка

Занять детей можно с помощью простого опыта, для которого понадобится провод, батарейка и небольшой моторчик. Для этого достаточно совсем небольшого заряда, поэтому энергии точно хватит. Дети смогут увидеть процесс превращения электричества в движение.

Попытаться согреться

Способ станет актуальным уже после наступления холодов. Если у вас замерзли руки в карманах, то приложите кусочек фольги к минусу и плюсу батарейки. В этот момент произойдет химическая реакция, из-за чего начнет выделяться тепло. Сложится ощущение, что вы держите в руках кружку с чаем или теплый термос.

Вывод

Использованным батарейкам можно дать “вторую жизнь”, поэтому не стоит их выбрасывать, если они стали слабыми. Данные лайфхаки пригодятся каждому человеку.

Ранее портал "Городовой" рассказал, на какие буквы нужно смотреть при выборе постельного белья.

Автор:
Полина Аксенова
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