Шарлотка в пролете: из всех яблок готовлю «Яблочник» - по вкусу 10 из 10

Блогер Наталья Калнина предлагает рецепт пирога, который разительно отличается от привычной шарлотки. Её фирменный "Яблочник" получается настолько нежным, что больше походит на дорогой десерт или торт. Добиться такого эффекта позволяет оригинальный подход к обработке фруктов и воздушная текстура теста. Это блюдо станет украшением любого застолья или приятным дополнением к вечернему чаю.
Продукты:
- Яблоки (лучше с кислинкой) — 700 г
- Яйца отборные — 7 шт.
- Пшеничная мука — 320 г
- Сахарный песок — 600 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — 1/3 ч. л.
- Маргарин или сливочное масло (мягкое) — 100 г
- Сметана (любой жирности) — 1 ст. л.
- Молотая корица — 1 ч. л.
- Пудра сахарная — 5 ст. л.
- Свежевыжатый лимонный сок — 2-3 ст. л.
Пошаговый процесс:
Смешайте яйца со 100 г сахара и щепоткой соли, взбивая до образования пышной светлой массы. Введите мягкий маргарин и сметану, перемешайте до гладкости. Всыпьте муку, соединённую с разрыхлителем, и вымесите эластичное тесто. Отправьте его в холод на полчаса, обернув пищевой плёнкой.
Удалите с яблок кожуру и семенные коробочки, преобразуйте в крупную стружку при помощи тёрки. Переложите фруктовую массу в сотейник, добавьте оставшиеся 500 г сахара и корицу. Томите на огне, постоянно помешивая, пока смесь не станет густой и карамельной. Остудите до комнатной температуры.
Разделите тесто на три равных колобка, раскатайте их в тонкие прямоугольники. На противень, застеленный бумагой, уложите первый корж, покрытый половиной яблочной карамели. Закройте вторым пластом, нанесите оставшуюся начинку и накройте третьим коржом. Проткните верхушку вилкой в нескольких местах. Запекайте при 170 градусах около 40 минут.
Соедините сахарную пудру с лимонным соком, размешивая до текучей однородной консистенции. Равномерно распределите глазурь по чуть остывшей поверхности пирога и дайте ей схватиться.
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