Обработайте так смородину в сентябре — и ягоды в 2027-м будут слаще сахара

Сентябрьская подготовка смородины: обрезка, подкормка, полив и аэрация — пять шагов к крупным сладким ягодам в следующем сезоне. Узнайте, как правильно ухаживать за кустами осенью.

Сентябрь — ключевой месяц для подготовки смородины к следующему сезону. Именно сейчас, когда вегетация завершается, закладываются основы будущего урожая. Правильные агротехнические приёмы позволяют кустам накопить силы, укрепить корневую систему и заложить плодовые почки.

Пять простых шагов помогут обеспечить смородину всем необходимым для обильного плодоношения в следующем году, пишет ИА SevastopolMedia.

Обрезка, очистка и подкормка: первые три шага

Обрезка верхушек — первый и важный этап. Укорачивание побегов на 15–20 см направляет энергию куста на развитие боковых веток, увеличивая площадь для закладки плодовых почек. Это простая процедура, которая значительно повышает будущую урожайность.



Второй шаг — удаление повреждённых и скрученных листьев. Они могут быть источником заболеваний и вредителей. Тщательный осмотр и удаление всей подозрительной листвы снижает риск инфекций и улучшает общее состояние куста.



Третий этап — осенняя подкормка. В это время смородина нуждается в фосфоре и калии, которые укрепляют корневую систему и повышают морозостойкость.

Используйте специализированное удобрение с высоким содержанием этих элементов (например, с формулой 2-23-30). Для молодого куста достаточно 30–40 граммов, которые равномерно распределяют по приствольному кругу и заделывают в почву.

Полив и аэрация: завершающий этап подготовки

После внесения удобрений необходим обильный полив. Для взрослого растения требуется три ведра воды, для молодого — два. Влага активизирует процессы питания и помогает питательным веществам проникнуть в корневую зону.



Пятый шаг — аэрация почвы. На расстоянии 30 см от куста аккуратно поднимите почву вилами. Это улучшит доступ кислорода к корням, ускорит их рост и поможет растению лучше пережить зиму.

Личный опыт автора

Раньше ограничивалась весенней подкормкой и урожай был средним. После того как я начала регулярно обрезать верхушки, удалять больные листья и вносить фосфорно-калийные удобрения осенью, ягоды стали крупнее и слаще, а урожайность увеличилась вдвое. Теперь осенний уход — обязательный этап в моём календаре.

Вывод

Осенний уход за смородиной — это пять обязательных шагов: обрезка верхушек, удаление повреждённых листьев, подкормка фосфорно-калийными удобрениями, обильный полив и аэрация почвы. Эти процедуры помогают кустам заложить плодовые почки, укрепиться перед зимой и обеспечить обильный урожай крупных сладких ягод в следующем сезоне.

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