Пара капель 1 аптечного средства — и гортензия разрастается большими кустами до самых морозов

Гортензия будет цвести до осени, если в августе полить её слабым раствором марганцовки. Простое аптечное средство укрепляет побеги и делает соцветия крупнее.

Гортензия — это не просто кустарник, а настоящее украшение сада, способное затмить своей красотой любые другие цветы. Её роскошные шапки соцветий, меняющие оттенки от нежно-кремового до густо-синего, приковывают взгляд и создают атмосферу праздника. Но даже такое выносливое растение требует внимания: без правильного питания соцветия мельчают, листья бледнеют, а куст теряет свою декоративную привлекательность.

Опытные цветоводы знают один недорогой и проверенный способ, который помогает поддерживать гортензию в отличной форме на протяжении всего сезона. Секрет — в обычной марганцовке, которая найдётся в любой домашней аптечке, пишет ИА Nakhodka.Media.

Как марганцовка помогает гортензии

Марганцовка, или перманганат калия, известна как антисептик, но для растений она выполняет роль ценного микроудобрения. В слабой концентрации раствор марганца активизирует обменные процессы, укрепляет сосудистую систему куста и способствует лучшему усвоению питательных веществ из почвы. Особенно полезен этот элемент для формирования крепких побегов и закладки цветочных почек.

Кроме того, марганцовка обладает лёгким дезинфицирующим действием: она подавляет развитие грибков и бактерий в грунте, защищая корни от гнилей и других инфекций. Регулярное применение такого раствора в комплексе с основными подкормками помогает продлить период цветения и сделать соцветия более крупными и яркими.

Как правильно приготовить и использовать раствор

Для подкормки готовят раствор бледно-розового цвета:

Несколько кристаллов марганцовки растворяют в небольшом количестве тёплой воды. Затем доводят объём до 10 литров. Тщательно перемешивают до получения однородного оттенка.

Важно соблюдать дозировку: слишком концентрированный раствор может обжечь корни, поэтому цвет жидкости должен быть едва заметным. Полив проводят под корень, избегая попадания на листья и соцветия. Оптимальная частота — трижды за сезон: ранней весной, в период бутонизации и в конце августа, чтобы укрепить растение перед осенью.

Достаточно одного полива на каждом этапе, чтобы заметить положительные изменения уже через 10–14 дней.

Личный опыт автора

Несколько лет назад моя гортензия отказывалась цвести пышно, хотя место было солнечное, а полив регулярный. Я перепробовала разные магазинные удобрения, но эффект был слабым. Услышав совет про марганцовку от опытной соседки, я решила рискнуть — и не прогадала. Уже через две недели после полива слабым раствором куст заметно ожил: побеги стали крепче, а число бутонов увеличилось вдвое.

Вывод

Марганцовка — доступное и эффективное средство для укрепления гортензий и продления их декоративности. Три подкормки за сезон помогают растению легче переносить стрессы, стимулируют образование бутонов и защищают от болезней.

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