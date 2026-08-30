Новогодние выходные 2026-2027 пойдут не по плану: когда будем отдыхать на самом деле

Чтобы не упустить выгодные даты и грамотно распределить отпуск, стоит взглянуть на календарь уже сейчас.
Главный сдвиг: январь начинается в декабре
Новогодние каникулы-2027 станут рекордными по продолжительности. Отдых начнется 31 декабря 2026 года и продлится по 10 января включительно — это целых 11 выходных подряд.
Такой эффект достигнут за счет переноса воскресенья 3 января на 31 декабря, а суббота 2 января перемещена на 5 ноября, удлинив осенние праздники до четырех дней.
Какие праздничные периоды выгоднее всего
Взгляните на список увеличенных выходных, чтобы планировать поездки и встречи:
- Февраль (21–23 числа) — три дня подряд защитникам Отечества.
- Март (6–8 марта) — весенняя мини-неделя отдыха.
- Май — два блока: 1–3 и 8–10 мая.
- Июнь (12–14 июня) — три выходных ко Дню России.
- Ноябрь (4–7 ноября) — четыре дня благодаря переносу из января.
Цифры для расчетов: рабочие часы и дни
При стандартной пятидневной неделе в 2027 году насчитывается 247 рабочих дней и 118 выходных. Сокращенные на час смены ждут 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Норма времени для 40-часовой недели — 1972 часа, для 36-часовой — 1774,4 часа, для 24-часовой — 1181,6 часа. Эти показатели помогут точно рассчитать отпускные и зарплату, пишут "Липецкие новости".
Чтобы извлечь максимум из длинных выходных, используйте эти приемы:
- Присоедините 2–3 отпускных дня к январским каникулам — получите две недели отдыха.
- Сверяйте региональные праздники перед бронированием билетов.
- Закладывайте сокращенные дни для личных дел — они не влияют на зарплату.
Ваш план на 2027 год
Изучите календарь прямо сейчас: отметьте все увеличенные периоды, сопоставьте с рабочими проектами и личными целями. Помните, что официальные праздничные даты (новогодние каникулы, Рождество, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября) уже закреплены.
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