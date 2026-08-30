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Лучший сорт черри: даст фору любым гигантам – плодоносит до октября, медовые помидоры собираю тазами

Опубликовано: 30 августа 2026 00:12
 Проверено редакцией
Лучший сорт черри: даст фору любым гигантам – плодоносит до октября, медовые помидоры собираю тазами
Лучший сорт черри: даст фору любым гигантам – плодоносит до октября, медовые помидоры собираю тазами
Городовой ру
Описание сорта томатов

Томат «Саммер Сан» (Summer Sun) является сортом, который пользуется заслуженным признанием среди садоводов благодаря своим выдающимся вкусовым качествам и высокой урожайности.

Описание сорта

Сорт относится к индетерминантному типу, достигая в открытом грунте высоты до 1,8 м, а в условиях теплицы — до 2 м и более.

Преимущественно встречается «картофельный» тип листа, однако существуют и линии с обычным (простым) листом, оба варианта являются нормой для сорта.

Особенности выращивания

Для обеспечения мощного развития и урожайности куст требует обязательной подвязки к опоре. Формирование растения осуществляется в 2–4 стебля с регулярным пасынкованием. В условиях средней полосы рекомендуется прищипывать верхушки побегов во второй половине августа, что способствует направлению питательных веществ на созревание уже завязавшихся плодов и предотвращает их измельчание.

Период плодоношения отличается продолжительностью вплоть до наступления заморозков. В тепличных условиях сбор урожая может происходить до октября.

Описание плодов

Плоды относятся к типу черри, имеют небольшие размеры и округлую форму. Средний вес плода составляет 20–30 г. С куста собирают до 4 кг томатов. Отличительной особенностью является их янтарно-желтый, золотистый цвет. Благодаря особому блеску достигается эффект внутреннего свечения.

Мякоть характеризуется плотной, мясистой, неводянистой консистенцией с сахаристым изломом.
Ключевой особенностью сорта является его исключительно сладкий, медовый вкус с выраженными фруктовыми нотками.

Личный опыт

В этом году впервые посадила в теплице этот сорт. Сейчас, в самом конце лета, он бьет рекорды по урожайности – плоды просто не заканчиваются! Вкус помидоров очень сладкий – их можно есть как десерт. Это действительно лучший сорт черри!

Ранее мы рассказали об огурце сорта «Маша».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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