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Когда нет погреба: когда собирать и где хранить яблоки - лежат без гнили до Нового года

Опубликовано: 1 сентября 2026 03:45
 Проверено редакцией
Когда нет погреба: когда собирать и где хранить яблоки - лежат без гнили до Нового года
Когда нет погреба: когда собирать и где хранить яблоки - лежат без гнили до Нового года
Городовой ру
Сохранить яблоки свежими до Нового года и даже дольше – вполне реальная задача.

Для этого важно правильно определить момент сбора и организовать хранение. Ориентируйтесь не на календарь, а на внешние признаки плодов. Соблюдение простых правил позволит наслаждаться вкусом урожая всю зиму, пишет ИА SahalinMedia.

Подготовка к хранению

Не закладывайте урожай в погреб сразу. Первые две недели держите яблоки в прохладном месте при 10–15°С – гараже или застекленном балконе. За это время проявятся скрытые дефекты. Переберите каждый плод: любое пятнышко или вмятина – повод отправить яблоко в переработку. Для хранения оставляйте только здоровые экземпляры с плодоножкой.

Способы укладки и места хранения

Выбирайте деревянные ящики со щелями. Дно застелите бумагой, укладывайте плоды в 2–3 слоя, перекладывая бумагой или сухой стружкой. Отличный способ – завернуть каждое яблоко в отдельный лист бумаги. Можно хранить по 2–3 штуки в пакетах с отверстиями для вентиляции. Бабушкин метод – пересыпать яблоки сухим песком, который забирает лишнюю влагу. При отсутствии погреба используйте утепленный балконный ящик, нижний отсек холодильника или земляную яму глубиной 60–70 см.

Правила успешного хранения:

  • Собирайте только в сухую погоду.
  • Снимайте плоды вместе с плодоножкой.
  • Не протирайте яблоки – стирается защитный восковой слой.
  • Храните сорта раздельно – лежкость у них разная.
  • Регулярно проверяйте урожай, удаляя испорченные экземпляры.

Ранее "Городовой" сообщал, зачем по осени сыпать соль вдоль плинтуса.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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