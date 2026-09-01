Когда нет погреба: когда собирать и где хранить яблоки - лежат без гнили до Нового года

Для этого важно правильно определить момент сбора и организовать хранение. Ориентируйтесь не на календарь, а на внешние признаки плодов. Соблюдение простых правил позволит наслаждаться вкусом урожая всю зиму, пишет ИА SahalinMedia.
Подготовка к хранению
Не закладывайте урожай в погреб сразу. Первые две недели держите яблоки в прохладном месте при 10–15°С – гараже или застекленном балконе. За это время проявятся скрытые дефекты. Переберите каждый плод: любое пятнышко или вмятина – повод отправить яблоко в переработку. Для хранения оставляйте только здоровые экземпляры с плодоножкой.
Способы укладки и места хранения
Выбирайте деревянные ящики со щелями. Дно застелите бумагой, укладывайте плоды в 2–3 слоя, перекладывая бумагой или сухой стружкой. Отличный способ – завернуть каждое яблоко в отдельный лист бумаги. Можно хранить по 2–3 штуки в пакетах с отверстиями для вентиляции. Бабушкин метод – пересыпать яблоки сухим песком, который забирает лишнюю влагу. При отсутствии погреба используйте утепленный балконный ящик, нижний отсек холодильника или земляную яму глубиной 60–70 см.
Правила успешного хранения:
- Собирайте только в сухую погоду.
- Снимайте плоды вместе с плодоножкой.
- Не протирайте яблоки – стирается защитный восковой слой.
- Храните сорта раздельно – лежкость у них разная.
- Регулярно проверяйте урожай, удаляя испорченные экземпляры.
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