Щепотка соли вдоль плинтуса: старинная мудрость для защиты дома - работает эффективнее современных средств

Используем соль в качестве сорбента и чистящего средства - находка для хозяек

Существует примета, что соль возле порога способна защитить дом от недоброжелателей. Такой ритуал может иметь и практическое объяснение. Соль является натуральным сорбентом, дезинфицирующим средством и репеллентом. Она отлично впитывает влагу, уничтожает грибки, а также отпугивает насекомых. Как еще можно применять соль в домашних условиях?

Применение соли в прихожей

Если рассыпать соль возле порога, то она будет впитывать лишнюю влагу из обуви, а также препятствовать появлению плесени в прихожей из-за обеззараживания воздуха. Важно обновлять соль один раз в месяц, ведь после накапливания влаги она теряет свойства.

Использование против запахов и засоров

Соль способна растворить жировые отложения при засоре раковины, а также убирает любые неприятные запахи. Она работает мягко, но эффективно. Усилить действие соли можно с помощью горячей воды, залитой через 10-15 минут после прочистки. Такой способ растворяет жир быстрее, сообщает prochepetsk.ru.

Применение в качестве чистящего средства

Кристаллы соли могут удалять стойкие пятна с раковины, плиты или кафеля. Такое средство не требует особого смывания, а также является безопасным для здоровья. Перед применением необходимо обязательно испытать соль на незаметном участке. На некоторых поверхностях кристаллы могут оставлять царапины.

Личный опыт

Я всегда покупаю большое количество соли, ведь она меня выручает не только на кухне, но и в прихожей. После использования соли в коридоре стало заметно меньше сырости, поэтому я уже не боюсь, что появится плесень.

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