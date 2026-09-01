Не срезаю и не срываю: как правильно собирать грибы - точный ответ

Как собирать грибы и не навредить лесу

Грибная охота манит многих, но не все знают, как действовать грамотно. Споры о том, срезать гриб или выкручивать, не утихают годами.

На деле важнее не метод, а аккуратность и внимательность: именно они берегут грибницу и спасают от ошибок.

Какой способ сбора выбрать

Микологи сходятся в одном: резких рывков быть не должно. Вот что советуют специалисты:

плавно раскачивать и поворачивать гриб, чтобы аккуратно выкрутить его;

если гриб держится крепко — срезать у самой земли ножом;

не тянуть вертикально и не разрывать лесную подстилку;

место сбора слегка прикрывать мхом или листьями — так сохраняется влага.

При этом эксперты отмечают: для грибницы нет принципиальной разницы между срезанием и выкручиванием. Миф о том, что можно вытянуть всю грибницу, не имеет оснований — она занимает большую площадь и не выходит вместе с одним грибом.

Что делать сразу после сбора

Правильные действия в лесу помогают сохранить урожай. Лучше сразу очищать грибы от крупных комков земли и хвои, а поврежденные и червивые экземпляры не класть в корзину. Для сбора стоит брать жесткую плетеную корзину: в полиэтиленовом пакете грибы быстро портятся.

Как подготовить грибы дома

Дома урожай нужно перебрать в тот же день. Каждый гриб осматривают отдельно, сомнительные — сразу выбрасывают. Очищают щеткой или ножом, а моют только при необходимости: лишняя влага портит текстуру. Условно съедобные виды обрабатывают по правилам для конкретного гриба, а хранить свежий урожай при комнатной температуре нельзя.

Личный опыт автора

Однажды я набрала грибов в низине после дождя — почти все оказались червивыми. С тех пор смотрю не только на вид, но и на состояние каждого экземпляра. Теперь всегда беру с собой корзину, а не пакет — так грибы остаются целыми.

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