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«Алу Гоби»: индийское овощное блюдо — аромат далеких странствий на вашей кухне

Опубликовано: 1 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
«Алу Гоби»: индийское овощное блюдо — аромат далеких странствий на вашей кухне
«Алу Гоби»: индийское овощное блюдо — аромат далеких странствий на вашей кухне
Городовой ру
Рецепт национального индийского блюда

Представляем вашему вниманию традиционное индийское блюдо, пользующееся огромной популярностью. Его название, «Алу Гоби», происходит из языка хинди, где «Алу» обозначает картофель, а «Гоби» — цветную капусту.

Блюдо представляет собой рагу, приготовленное из картофеля и цветной капусты, обжаренных с тщательно подобранными ароматными специями, такими как зира, кориандр, куркума, имбирь и острый перец. Приготовление «Алу Гоби» осуществляется на медленном огне, что позволяет овощам полностью впитать ароматы приправ, обеспечивая насыщенный и выразительный вкус.

Ингредиенты:

  • Картофель — 300 г;
  • Цветная капуста — 300 г;
  • Зира — 0,5 ч. ложки;
  • Паста карри — 1,5 ч. ложки;
  • Кардамон — 1 ч. ложка;
  • Куркума — 0,5 ч. ложки;
  • Кориандр молотый — 0,5 ч. ложки;
  • Имбирь молотый — 0,5 ч. ложки;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец молотый — по вкусу;
  • Растительное масло — 60 мл;
  • Свежая зелень — для сервировки.

Инструкция по приготовлению:

Разогрейте масло в сковороде, добавьте специи и прогрейте их. Затем добавьте нарезанный брусочками картофель и разобранную на соцветия капусту.

Залейте овощи водой до полного покрытия, добавьте соль и перец по вкусу, накройте крышкой и тушите в течение 20 минут. Перед подачей рекомендуется посыпать блюдо измельченной зеленью.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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