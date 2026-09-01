«Алу Гоби»: индийское овощное блюдо — аромат далеких странствий на вашей кухне

Представляем вашему вниманию традиционное индийское блюдо, пользующееся огромной популярностью. Его название, «Алу Гоби», происходит из языка хинди, где «Алу» обозначает картофель, а «Гоби» — цветную капусту.
Блюдо представляет собой рагу, приготовленное из картофеля и цветной капусты, обжаренных с тщательно подобранными ароматными специями, такими как зира, кориандр, куркума, имбирь и острый перец. Приготовление «Алу Гоби» осуществляется на медленном огне, что позволяет овощам полностью впитать ароматы приправ, обеспечивая насыщенный и выразительный вкус.
Ингредиенты:
- Картофель — 300 г;
- Цветная капуста — 300 г;
- Зира — 0,5 ч. ложки;
- Паста карри — 1,5 ч. ложки;
- Кардамон — 1 ч. ложка;
- Куркума — 0,5 ч. ложки;
- Кориандр молотый — 0,5 ч. ложки;
- Имбирь молотый — 0,5 ч. ложки;
- Соль — по вкусу;
- Перец молотый — по вкусу;
- Растительное масло — 60 мл;
- Свежая зелень — для сервировки.
Инструкция по приготовлению:
Разогрейте масло в сковороде, добавьте специи и прогрейте их. Затем добавьте нарезанный брусочками картофель и разобранную на соцветия капусту.
Залейте овощи водой до полного покрытия, добавьте соль и перец по вкусу, накройте крышкой и тушите в течение 20 минут. Перед подачей рекомендуется посыпать блюдо измельченной зеленью.
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