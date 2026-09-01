Первый звонок или выпускной: экспресс-тест проверит, в каком вы классе ментально

Выбирайте букет к 1 сентября и определите, в каком вы классе

Наш внутренний мир устроен сложнее, чем кажется. Мы можем быть взрослыми, но в душе оставаться ребячливыми, или, наоборот, казаться серьёзными, но внутри хранить детскую непосредственность. В День знаний предлагаем пройти короткий тест: выберите букет, который вам больше всего по душе, и узнайте, в каком «классе» вы находитесь ментально — в начальной школе, в среднем звене или уже в старших классах.

Задание

Перед вами 3 букета. Выберите тот, который привлёк вас больше всего.

Букет No 1 — «Яркая радуга»

Этот букет состоит из самых разных цветов: жёлтые подсолнухи, красные тюльпаны, синие васильки, оранжевые герберы. Он пёстрый, жизнерадостный, как рисунки мелками на асфальте.

Если вы выбрали этот букет, вы ментально в 1-м классе. Вы — открытый, непосредственный и любопытный человек. Вас легко удивить, вы искренне радуетесь мелочам и не боитесь задавать вопросы. Вы ещё не утратили детской веры в чудеса и часто действуете по зову сердца, а не разума. Иногда вас называют наивным, но именно ваша чистота и энтузиазм притягивают к вам людей.

Букет No 2 — «Классическая элегантность»

В этом букете — белые розы, лилии и веточки эвкалипта. Он выдержан в спокойных, благородных тонах, без лишней пёстроты. Форма строгая, симметричная, словно по линейке.

Этот выбор говорит о том, что вы ментально в 11-м классе. Вы — человек зрелый, ответственный и прагматичный. Вы уже многое поняли о жизни, умеете ставить цели и достигать их. Вас нелегко сбить с толку, вы предпочитаете порядок и ясность во всём. Друзья часто обращаются к вам за советом, потому что вы умеете смотреть на вещи трезво. Но иногда вам не хватает лёгкости и спонтанности — помните, что даже у взрослых есть право на детские радости.

Букет No 3 — «Нежная акварель»

Этот букет — как картины в технике акварели: бледно-розовые пионы, сиреневая лаванда, голубые незабудки, переплетённые с ажурной зеленью. Он выглядит немного рассеянным, воздушным и очень романтичным.

Если ваш выбор пал на него, вы ментально в 5-м классе. Вы — романтик и мечтатель. Вы находитесь в том возрасте души, когда уже многое понимаете, но ещё сохраняете чувствительность и веру в прекрасное. Вы умеете замечать красоту там, где другие проходят мимо, и часто витаете в облаках. Вас ценят за мягкость, эмпатию и творческий подход к жизни. Главное — не забывать иногда возвращаться на землю и не откладывать дела на потом.

Ранее Городовой предлагал пройти тест и проверить, насколько вы общительны.