Душа любой компании или закрытый интроверт: экспресс-тест оценит вашу общительность

Хотите узнать, насколько развиты ваши коммуникативные навыки?

Как гласит мудрость, книги по обложке не судят. Но выбор этой самой книги по одной только обложке может многое о нас сказать. Хотите узнать, насколько вы общительный человек? Предлагаем пройти короткий тест: выберите книгу, которая привлекла вас больше всего, и узнайте, как вы строите общение с окружающими.

Задание

Перед вами 3 книги с разными обложками. Выберите ту, которую пролистали бы в первую очередь. Доверьтесь первому впечатлению.

Книга No 1

Обложка этой книги — взрыв цвета: яркие пятна, смелые линии, абстрактные фигуры. Если вы выбрали её, вы — человек, который обожает быть в центре внимания и легко заводит новые знакомства. Ваша общительность — это ваша суперсила. Вы умеете разговорить любого, чувствуете себя как рыба в воде в любой компании и практически никогда не страдаете от стеснительности. Вы любите шумные вечеринки, новые знакомства и не боитесь начинать диалог первым. Иногда вас считают слишком энергичным, но окружающие ценят вас за искренность, открытость и умение поднять настроение.

Книга No 2

Обложка сдержанная, стильная, возможно, с золотым тиснением или благородным тёмным фоном. Такой выбор говорит о том, что вы общительный, но избирательный человек. Вы не стремитесь быть в центре внимания каждой компании, но у вас есть те люди, с которыми вы можете говорить часами. Вы цените глубокие разговоры, а не поверхностные светские беседы. Вы умеете слушать, задавать правильные вопросы и вызывать доверие. В компании вы скорее наблюдатель, чем заводила, но именно вы часто становитесь тем, к кому приходят за советом или поддержкой. Ваша общительность — это качество, а не количество.

Книга No 3

На обложке — динамичный сюжет. Если ваш выбор пал на эту книгу, вы — человек, который общителен, но предпочитает общение по интересам. Вы не любите пустые разговоры о погоде, но можете часами обсуждать увлечения, путешествия, идеи или планы. Вы легко находите общий язык с теми, кто разделяет ваши интересы, и часто становитесь душой компании в кругу единомышленников. Вы также умеете поддерживать диалог на незнакомые темы, потому что вам действительно интересно узнавать новое. Ваша общительность — это инструмент для познания мира и людей.

Вывод

Яркая абстракция — вы открытый экстраверт, любите быть в центре внимания и легко общаетесь с кем угодно.

Классическая элегантность — вы общительный интроверт или амбиверт: цените качество общения, но не избегаете людей.

Приключенческая — вы умеете общаться, но предпочитаете содержательные разговоры и общение по интересам.

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