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1 стакан в унитаз на ночь - утром даже вековой панцирь грязи канул в Лету: чисто, как в бизнес-классе

Опубликовано: 31 августа 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
1 стакан в унитаз на ночь - утром даже вековой панцирь грязи канул в Лету: чисто, как в бизнес-классе
фото Городовой ру
Как победить налет в унитазе

Чистый унитаз — не просто про эстетику, а про элементарную гигиену в доме. Известковый налёт, ржавчина и мочевой камень порой не сдаются даже дорогим средствам из магазина.

Тут на помощь приходит старый бытовой лайфхак — обычный столовый уксус: он неплохо размягчает минеральные отложения и убирает неприятные запахи.

Как работает уксусная обработка

Суть метода проста: кислота постепенно разъедает твёрдые минеральные слои, делая их рыхлыми. Лучше всего способ работает, если налёт ещё не превратился в плотную корку: в таких случаях хватает одной процедуры.

Если загрязнения старые, обработку иногда повторяют. При этом уксус не заменяет полноценную уборку и не справляется со всеми типами пятен одинаково хорошо.

Практичные советы по применению

  • Вечером нанесите на стенки унитаза 1–2 стакана столового уксуса и оставьте до утра — за несколько часов кислота успеет подействовать.
  • Утром тщательно потрите поверхность щёткой и несколько раз смойте водой.
  • Не смешивайте уксус с хлорсодержащими средствами — это опасно из‑за выделения токсичных паров.
  • Если хотите усилить эффект, можно аккуратно использовать пищевую соду, но будьте готовы к обильному пенообразованию.

Личный опыт автора

Пару раз использовала уксус, когда магазинные гели не справлялись. После ночной обработки налёт действительно становился мягче, убрать его было проще. Теперь держу бутылку под рукой и делаю такую профилактику раз в пару недель — сантехника дольше остаётся чистой.

Ранее «Городовой» рассказывал, как освежить куртку без полной стирки.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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