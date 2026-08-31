1 стакан в унитаз на ночь - утром даже вековой панцирь грязи канул в Лету: чисто, как в бизнес-классе

Новости по теме

Не сода и не соль: насыпьте горсть в унитаз и спокойно ложитесь спать — вековой налет и запах исчезнут к утру

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Унитаз будет белее снега на Эльбрусе: простое домашнее средство удалит ржавчину и налёт — результат уже через 30 минут

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Липкий жирный налёт на кухне исчезает за 5 минут: смешиваю 2 ложки с жидким мылом — и шкафы сияют, без соды и уксуса

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Смешала 1:2 – и унитаз стал белее снега, сияет даже в темноте: чем отмыть ржавчину и налет – полезно знать каждой хозяйке

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Смешала 1:1 – и унитаз стал белее первого снега: ни налета, ни ржавчины – сияет как на праздник

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