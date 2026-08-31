Сломанный состав на «Чернышевской», скорые на перроне и наземный транспорт: коллапс на красной ветке испортил утро петербуржцам

С утра в метро остановился состав.

Утро 31 августа для тысяч петербуржцев превратилось в настоящий квест. В самый разгар часа пик на первой («красной») линии метро полностью сбился график движения. Люди застряли на платформах и в вагонах.

Что случилось на путях?

Виновником затора стал обычный состав. На станции «Чернышевская» поезд просто не смог ехать дальше из-за технической поломки, сообщилив метрополитене.

Пассажиров оперативно высадили на платформу. Чтобы освободить рельсы, к сломанному составу отправили специальный вспомогательный поезд — он должен отбуксировать его в депо.

К станциям на всякий случай вызвали бригады скорой помощи.

Как сейчас ходят поезда?

Авария полностью перекроила привычный маршрут:

Проехать от «Девяткино» до «Площади Восстания» сейчас нельзя — движение на этом участке временно перекрыли.

— движение на этом участке временно перекрыли. В обратную сторону (от «Площади Восстания» к «Девяткино») поезда кое-как едут, но с очень большими паузами.

На станциях постоянно крутят объявления о задержках, а на платформах скопились огромные толпы.

Как добираться и что делать?

Пресс-служба метрополитена честно советует: не теряйте время под землей. Пересаживайтесь на наземный транспорт. На вход станции "Девяткино", "Гражданский проспект" и "Площадь Мужества".

Правда, на улице пассажиров ждет другой сюрприз. Автобусы и троллейбусы в районе закрытых станций уже штурмуют сотни людей.

Если вам нужно ехать по красной ветке, лучше отложите поездку или закладывайте на дорогу минимум на час больше обычного.

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