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Томаты по-корейски готовлю сразу в двух версиях: одну — к ужину, вторую — в банки на зиму

Опубликовано: 31 августа 2026 09:01
 Проверено редакцией
Томаты по-корейски готовлю сразу в двух версиях: одну — к ужину, вторую — в банки на зиму
Томаты по-корейски готовлю сразу в двух версиях: одну — к ужину, вторую — в банки на зиму
Городовой ру
Оригинальный рецепт с сезонными помидорами

В конце августа перед каждой хозяйкой встаёт выбор: съесть помидоры свежими или пустить их в заготовки. Читатели канала Юлии Высоцкой «Едим дома» предложили два беспроигрышных рецепта острой корейской закуски — один для быстрого употребления, другой для долгого хранения. Обе вариации блюда хозяйки в комментариях оценили высоко.

Быстрые помидоры по-корейски: острая закуска за 10 минут

Томаты готовятся буквально за четверть часа, но открывать их стоит только через сутки — именно столько нужно для полноценного маринования.

Ингредиенты:

  • Помидоры — 500 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Растительное масло — 30 мл
  • Сахар — 25 г
  • Соль — 1⁄2 ст. ложки
  • Уксус белый винный — 25 мл
  • Укроп — 1 пучок
  • Перец чёрный молотый и красный острый — по вкусу

Как готовить:

  1. В уксусе растворите сахар и соль, влейте масло и хорошо взбейте венчиком до однородности.
  2. Морковь натрите на специальной тёрке для корейских салатов, укроп мелко порубите.
  3. Болгарский перец очистите от семян и вместе с чесноком измельчите в блендере до состояния кашицы.
  4. Помидоры разрежьте пополам, удалите плодоножки.
  5. В контейнер с герметичной крышкой уложите слой помидоров срезом вверх. Сверху распределите перечную массу, затем морковь, укроп и оба вида перца.
  6. Повторяйте слои, пока все продукты не закончатся.
  7. Залейте маринадом, плотно закройте и переверните контейнер вверх дном. Уберите в холодильник на сутки. За это время несколько раз переверните ёмкость, чтобы маринад равномерно пропитал овощи.

Подавать такую закуску лучше к картофелю, мясу или просто с хлебом. Маринад, который останется на дне, не выливайте — он отлично подойдёт для заправки салатов или поливки варёного картофеля.

Помидоры по-корейски на зиму: ароматная заготовка

Зимний вариант требует чуть больше времени, но результат того стоит: на 1 кг томатов берутся перец, морковь, лук и целая головка чеснока. Овощи маринуются около часа, выделяя собственный сок, а затем стерилизуются в банках.

Ингредиенты:

  • Помидоры — 1 кг
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 1 головка
  • Сахар — 2 ст. ложки
  • Соль — 1 ст. ложка
  • Масло растительное — 3 ст. ложки
  • Уксус 9% — 2 ст. ложки
  • Приправа для моркови по-корейски — 2 ст. ложки

Как готовить:

  1. Морковь натрите на тёрке для корейской моркови. Лук и болгарский перец нарежьте полукольцами, чеснок потрите на мелкой тёрке.
  2. Помидоры нарежьте половинками или четвертинками.
  3. В отдельной миске смешайте сахар, соль, уксус, масло и приправу для моркови.
  4. Добавьте все нарезанные овощи, хорошо перемешайте и оставьте на час, чтобы они пустили сок.
  5. Снова перемешайте и разложите по стерилизованным банкам вместе с выделившейся жидкостью.
  6. Банки объёмом 0,5 л стерилизуйте в кипящей воде 15 минут, затем закатайте крышками.

Из указанного количества продуктов получается около 2 л готовой закуски.

Вывод

Оба рецепта — отличный способ использовать урожай помидоров с максимальной пользой. Быстрый вариант позволяет уже через сутки насладиться пикантным вкусом, а зимняя заготовка сохранит летнее настроение на долгие месяцы. Помидоры по-корейски — это всегда ярко, остро и по-домашнему уютно.

Ранее Городовой рассказал о пяти вариантах намазки для хлеба.

Автор:
Артем Петров
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