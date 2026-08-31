Томаты по-корейски готовлю сразу в двух версиях: одну — к ужину, вторую — в банки на зиму

В конце августа перед каждой хозяйкой встаёт выбор: съесть помидоры свежими или пустить их в заготовки. Читатели канала Юлии Высоцкой «Едим дома» предложили два беспроигрышных рецепта острой корейской закуски — один для быстрого употребления, другой для долгого хранения. Обе вариации блюда хозяйки в комментариях оценили высоко.
Быстрые помидоры по-корейски: острая закуска за 10 минут
Томаты готовятся буквально за четверть часа, но открывать их стоит только через сутки — именно столько нужно для полноценного маринования.
Ингредиенты:
- Помидоры — 500 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Болгарский перец — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Растительное масло — 30 мл
- Сахар — 25 г
- Соль — 1⁄2 ст. ложки
- Уксус белый винный — 25 мл
- Укроп — 1 пучок
- Перец чёрный молотый и красный острый — по вкусу
Как готовить:
- В уксусе растворите сахар и соль, влейте масло и хорошо взбейте венчиком до однородности.
- Морковь натрите на специальной тёрке для корейских салатов, укроп мелко порубите.
- Болгарский перец очистите от семян и вместе с чесноком измельчите в блендере до состояния кашицы.
- Помидоры разрежьте пополам, удалите плодоножки.
- В контейнер с герметичной крышкой уложите слой помидоров срезом вверх. Сверху распределите перечную массу, затем морковь, укроп и оба вида перца.
- Повторяйте слои, пока все продукты не закончатся.
- Залейте маринадом, плотно закройте и переверните контейнер вверх дном. Уберите в холодильник на сутки. За это время несколько раз переверните ёмкость, чтобы маринад равномерно пропитал овощи.
Подавать такую закуску лучше к картофелю, мясу или просто с хлебом. Маринад, который останется на дне, не выливайте — он отлично подойдёт для заправки салатов или поливки варёного картофеля.
Помидоры по-корейски на зиму: ароматная заготовка
Зимний вариант требует чуть больше времени, но результат того стоит: на 1 кг томатов берутся перец, морковь, лук и целая головка чеснока. Овощи маринуются около часа, выделяя собственный сок, а затем стерилизуются в банках.
Ингредиенты:
- Помидоры — 1 кг
- Болгарский перец — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 1 головка
- Сахар — 2 ст. ложки
- Соль — 1 ст. ложка
- Масло растительное — 3 ст. ложки
- Уксус 9% — 2 ст. ложки
- Приправа для моркови по-корейски — 2 ст. ложки
Как готовить:
- Морковь натрите на тёрке для корейской моркови. Лук и болгарский перец нарежьте полукольцами, чеснок потрите на мелкой тёрке.
- Помидоры нарежьте половинками или четвертинками.
- В отдельной миске смешайте сахар, соль, уксус, масло и приправу для моркови.
- Добавьте все нарезанные овощи, хорошо перемешайте и оставьте на час, чтобы они пустили сок.
- Снова перемешайте и разложите по стерилизованным банкам вместе с выделившейся жидкостью.
- Банки объёмом 0,5 л стерилизуйте в кипящей воде 15 минут, затем закатайте крышками.
Из указанного количества продуктов получается около 2 л готовой закуски.
Вывод
Оба рецепта — отличный способ использовать урожай помидоров с максимальной пользой. Быстрый вариант позволяет уже через сутки насладиться пикантным вкусом, а зимняя заготовка сохранит летнее настроение на долгие месяцы. Помидоры по-корейски — это всегда ярко, остро и по-домашнему уютно.
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