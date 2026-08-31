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Теплее нормы, но с грозами: синоптики рассказали, как атлантический циклон изменит погоду в Петербурге

Опубликовано: 31 августа 2026 09:04
 Проверено редакцией
Теплее нормы, но с грозами: синоптики рассказали, как атлантический циклон изменит погоду в Петербурге
Теплее нормы, но с грозами: синоптики рассказали, как атлантический циклон изменит погоду в Петербурге
фото: Городовой.ру
Северная столица ощущает приближение очередного циклона.

В Петербург прорывается очередной циклон с Атлантики. Погода будет капризной, зато в город наконец-то придет настоящее тепло.

Что ждет нас сегодня

Сегодня небо затянут облака, но солнце все-таки будет проглядывать. В некоторых районах пройдут короткие дожди. Местами может даже загреметь гроза, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Главный плюс — в городе станет теплее, чем вчера. Температура даже слегка превысит климатическую норму:

  • В Петербурге ждем +20…+22°.
  • В Ленобласти воздух прогреется до +18…+23°.

Ветер и давление: к чему быть готовым

Ветер дует с юга со скоростью 4–9 м/с. Если начнется гроза, порывы могут стать резкими и сильными. Атмосферное давление падает. Сегодня оно опустится до 756 мм рт. ст., что ниже привычной нормы.

Прогноз на вторник

Во вторник погода практически не изменится.

  • Ночью будет тепло: +14…+16°.
  • Днем снова ждем комфортные +20…+22°.
  • Местами опять пройдут небольшие дожди.

Ранее «Городовой» рассказывал, что западный циклон несет в Петербург дожди и падение давления.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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