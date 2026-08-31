Теплее нормы, но с грозами: синоптики рассказали, как атлантический циклон изменит погоду в Петербурге

В Петербург прорывается очередной циклон с Атлантики. Погода будет капризной, зато в город наконец-то придет настоящее тепло.
Что ждет нас сегодня
Сегодня небо затянут облака, но солнце все-таки будет проглядывать. В некоторых районах пройдут короткие дожди. Местами может даже загреметь гроза, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Главный плюс — в городе станет теплее, чем вчера. Температура даже слегка превысит климатическую норму:
- В Петербурге ждем +20…+22°.
- В Ленобласти воздух прогреется до +18…+23°.
Ветер и давление: к чему быть готовым
Ветер дует с юга со скоростью 4–9 м/с. Если начнется гроза, порывы могут стать резкими и сильными. Атмосферное давление падает. Сегодня оно опустится до 756 мм рт. ст., что ниже привычной нормы.
Прогноз на вторник
Во вторник погода практически не изменится.
- Ночью будет тепло: +14…+16°.
- Днем снова ждем комфортные +20…+22°.
- Местами опять пройдут небольшие дожди.
Ранее «Городовой» рассказывал, что западный циклон несет в Петербург дожди и падение давления.