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Сбербанк прекратит обслуживание ряда банковских карт с 1 сентября — что изменится для держателей

Опубликовано: 31 августа 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Сбербанк прекратит обслуживание ряда банковских карт с 1 сентября — что изменится для держателей
фото legion-media
Что меняется с осени 2026 года

Сбербанк готовится к очередному этапу трансформации карточных продуктов. С 1 сентября банк прекращает обслуживание ряда валютных и мультивалютных карт — тех, что давно не используются или утратили актуальность.

Клиентам важно разобраться, кого это коснётся, и вовремя принять меры, чтобы не потерять доступ к деньгам.

Кого затронут изменения

Под отключение попадают неактивные валютные карты с нулевым остатком и мультивалютные продукты, функционал которых банк больше не поддерживает. Активные карты и счета, которыми клиенты пользуются регулярно, продолжат работать как раньше.

Причина в том, что с 2022 года такие карты нельзя применять за границей из‑за ухода международных платёжных систем. При этом карты Visa и Mastercard, выпущенные до 2022 года, по‑прежнему действуют внутри России — операции идут через Национальную систему платёжных карт.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в 2027 году страховую пенсию не дадут никому.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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