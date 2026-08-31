Сбербанк прекратит обслуживание ряда банковских карт с 1 сентября — что изменится для держателей

Сбербанк готовится к очередному этапу трансформации карточных продуктов. С 1 сентября банк прекращает обслуживание ряда валютных и мультивалютных карт — тех, что давно не используются или утратили актуальность.
Клиентам важно разобраться, кого это коснётся, и вовремя принять меры, чтобы не потерять доступ к деньгам.
Кого затронут изменения
Под отключение попадают неактивные валютные карты с нулевым остатком и мультивалютные продукты, функционал которых банк больше не поддерживает. Активные карты и счета, которыми клиенты пользуются регулярно, продолжат работать как раньше.
Причина в том, что с 2022 года такие карты нельзя применять за границей из‑за ухода международных платёжных систем. При этом карты Visa и Mastercard, выпущенные до 2022 года, по‑прежнему действуют внутри России — операции идут через Национальную систему платёжных карт.
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