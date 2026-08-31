Развязка в Янино-2 или путь через Мяглово: как Широтная магистраль изменит карту Всеволожского района

Определены два варианта для дальнейшей реализации.

Пробки на границе Петербурга и Ленинградской области давно стали головной болью для тысяч водителей. Выезды из Янино, Кудрово и Колтушей в часы пик буквально «стоят».

Чтобы решить эту проблему, власти региона вместе с компанией «Автодор» активно проектируют новый масштабный объект — Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД).

Сейчас специалисты решают, как именно трасса пройдет по территории области до будущей второй кольцевой автодороги (КАД-2). Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Зачем нужна новая дорога?

Если говорить просто, ШМСД — это скоростной дублер загруженных выездов из города. Новая магистраль свяжет Петербург, Ленобласть и КАД-2.

Она заберет на себя транзитные машины и грузовики, освободив обычные региональные дороги для местных жителей. Дорога будет платной, но она позволит проскочить самые проблемные участки за считанные минуты.

Два варианта маршрута: что предлагают дорожники?

Сейчас на столе у проектировщиков два основных сценария. Каждый из них по-своему решает транспортные проблемы Всеволожского района.

Первый вариант (6-й этап ШМСД): Трассу проложат от КАД до дороги «Санкт-Петербург — Колтуши». В районе Янино-2 построят крупную развязку. Это позволит разгрузить старое Колтушское шоссе и даст свободный выезд новым жилым районам.

Трассу проложат от КАД до дороги «Санкт-Петербург — Колтуши». В районе Янино-2 построят крупную развязку. Это позволит разгрузить старое Колтушское шоссе и даст свободный выезд новым жилым районам. Второй вариант (5-й этап ШМСД): Маршрут пойдет от КАД в сторону Мурманского шоссе (трасса Р-21 «Кола»). Затем через Мяглово и Хапо-Ое дорога выйдет прямо к будущей КАД-2. Этот вариант создаст мощный коридор для поездок в обход городских кварталов.

Почему это важно для жителей?

Всеволожский район растет быстрее всех в области. Дома строятся мгновенно, а дорожная сеть за ними не успевает. Например, посёлки Янино, Колтуши и Хапо-Ое уже сейчас испытывают огромную транспортную нагрузку.

Строительство ШМСД не просто уберет пробки. Оно даст импульс развитию бизнеса, позволит быстрее добираться до работы и сделает поездки за город комфортными.

Проектировщики продолжают просчитывать оба варианта. Инженерам предстоит выбрать тот маршрут, который окажется максимально удобным для людей, не повредит экологии и будет выгоден для экономики региона.

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