В Петербурге открыли новый причал прямо у Дворцовой: что изменится для любителей водных прогулок

Прямо в историческом центре запустили новый городской причал.

Петербуржцы и гости города получили еще одну удобную точку для прогулок по воде. Рассказываем, где он находится и почему это хорошая новость.

Прямо у Главного штаба

Новая пристань называется «Дворцовая площадь». И искать её долго не придется. Она расположилась на набережной реки Мойки (спуск №7) — между Певческим и Зеленым мостами. Это буквально в двух шагах от Главного штаба и Эрмитажа, рассказали в Комтрансе.

Причал сделали максимально удобным. На нем установили специальный пандус. Теперь заходить на палубу и выходить на берег комфортно даже тогда, когда уровень воды в реке поднимается.

О безопасности тоже подумали: по краям стоят крепкие прочные ограждения, а для швартовки катеров и однопалубных теплоходов есть надежные кнехты,

Зачем нужен еще один причал?

Это уже 23-й по счету городской причал в Петербурге. Всеми ими управляет единое городское Агентство внешнего транспорта.

Смысл простой: сделать так, чтобы перевозчики не захватывали берега самовольно, а работали по единым правилам. Теперь любой капитан прогулочного катера может заранее забронировать место и оплатить швартовку.

Для обычных туристов это огромный плюс. Перевозчики уже начинают добавлять Дворцовую площадь в свои экскурсионные маршруты. А пассажиры совсем скоро смогут смотреть расписание катеров на сайте ПМВТ.рф.

Речные прогулки на пике моды

Водный транспорт в Петербурге переживает настоящий бум. С начала этого навигационного сезона городские причалы приняли уже больше 30 тысяч швартовок. Город сам занимается содержанием и ремонтом этих площадок, чтобы они оставались безопасными.

Сеть причалов продолжают расширять. Следующая остановка на очереди — Арсенальная набережная на Неве. Там скоро тоже появится современный причальный комплекс, так что прогулок по воде станет еще больше.

Ранее «Городовой» рассказывал, что союз туриндустрии предлагает компромисс, чтобы вернуть малые катера к разводным мостам