Кладу 3 вещи в шкаф и забываю о вони на всю зиму: одежда всегда свежая и вкусно пахнет

Как сохранить осеннюю одежду свежей? Сода, мыло и эфирные масла — три простых средства без химии.

С приходом осени мы достаём тёплые вещи, которые пролежали без движения всё лето. И часто вместо радости от встречи с любимым свитером нас встречает запах сырости и затхлости. Влажный воздух, отсутствие циркуляции и пыль делают своё дело — одежда впитывает неприятные ароматы, и избавиться от них бывает непросто.

Но есть простые и доступные способы, которые помогут сохранить вещи свежими на весь сезон без дорогих ароматизаторов и химии, пишет ИА Stavropol.Media.

Пищевая сода: тихий борец с запахами

Сода — природный абсорбент, который впитывает влагу и нейтрализует кислоты, вызывающие затхлый запах. Достаточно насыпать несколько ложек соды в тканевый мешочек (подойдёт старый носовой платок или кусочек хлопка) и положить его на полку или между стопками одежды.

Мешочек не занимает много места, не пачкает вещи и работает незаметно. Обновлять содержимое достаточно раз в 1–2 месяца.

Ароматное мыло: лёгкий и естественный запах

Если хочется не просто убрать запах, но и добавить приятный аромат, используйте кусочек обычного твёрдого мыла. Лаванда, цитрус, хвоя или ваниль — выбирайте любой.

Мыло кладут между вещами или на открытую полку. Оно постепенно отдаёт аромат, не оставляя следов и не вызывая аллергии. Когда запах ослабевает, мыло просто заменяют на свежее.

Эфирные масла: стойкий и индивидуальный аромат

Для более насыщенного эффекта подойдут эфирные масла. Пару капель лаванды, лимона или эвкалипта наносят на ватный диск и кладут в угол шкафа. Масла не только ароматизируют, но и обладают антибактериальными свойствами, предотвращая появление плесени. Аромат держится несколько недель, а диск легко обновить.

Что ещё важно помнить

Чтобы эти методы работали, стоит соблюдать несколько правил^

Регулярно проветривайте шкаф — хотя бы 15–20 минут в день.

Не набивайте полки слишком плотно: воздух должен циркулировать между вещами.

И обязательно стирайте и полностью просушивайте одежду перед тем, как убрать её на хранение.

Личный опыт автора

В прошлом году я столкнулась с запахом сырости в шкафу, когда доставала осенние куртки. Магазинные освежители давали временный эффект. Тогда я попробовала соду в мешочках и лавандовое масло на дисках. Через неделю запах исчез, вещи стали свежими.

Вывод

Сода, мыло и эфирные масла — простые и доступные средства, которые помогают поддерживать свежесть одежды без лишних затрат. Они впитывают влагу, нейтрализуют запахи и создают приятный аромат. В сочетании с проветриванием и правильным хранением эти методы надолго сохранят ваши вещи чистыми и уютными.

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