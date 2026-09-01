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Платья со следами от софитов, духи и пластинки: Эдита Пьеха передала музею свои самые трогательные реликвии

Опубликовано: 1 сентября 2026 17:37
 Проверено редакцией
Платья со следами от софитов, духи и пластинки: Эдита Пьеха передала музею свои самые трогательные реликвии
Платья со следами от софитов, духи и пластинки: Эдита Пьеха передала музею свои самые трогательные реликвии
Global Look Press / Evguenii Matveev / Russian Look
Недавно певице исполнилось 89 лет.

Сейчас Эдита Пьеха ведет тихую жизнь за городом, под Петербургом. Она редко появляется на публике, но не забывает своих поклонников.

Артистка сделала им невероятный подарок — передала часть своего огромного личного архива в Музей истории Санкт-Петербурга, сообщает "КП-Петербург".

Платья от Зайцева и следы былых софитов

В музейные запасники отправились около тридцати концертных костюмов, а еще старые афиши, пластинки и даже уникальный экспонат — реклама духов «Эдита Пьеха», которые когда-то выпускались в её честь.

Самая ценная вещь в коллекции — летящее платье из 70-х годов. Его сшил знаменитый кутюрье Вячеслав Зайцев. Именно он когда-то придумал для Пьехи её узнаваемый стиль: легкие, невесомые силуэты и элегантные шарфы.

Все платья отлично сохранились. На некоторых нарядах ткань немного выцвела от мощных сценических прожекторов. На других заметны следы аккуратного ремонта.

Хранители музея отмечают: Эдита Станиславовна всегда относилась к своим вещам очень бережно.

Секретный «домик воспоминаний»

Сейчас певица живет в поселке Северная Самарка Ленинградской области. У нее уютный дом, красивый сад и любимые собаки. Главная достопримечательность её участка — отдельный маленькое здание, которое близкие называют «домом воспоминаний».

Годами Эдита Станиславовна собирала там всё, что связано с её карьерой: письма поклонников, архивные снимки, наряды и подарки со всего мира. Именно оттуда раритеты переехали в музейные фонды.

Большой юбилей и мечта о сцене

Летом 2027 года Эдита Пьеха отметит круглую дату — 90 лет. К этому событию Музей истории Петербурга готовит большую выставку. На ней зрители впервые увидят эксклюзивные вещи певицы.

Но главный сюрприз в другом. Легенда советской эстрады очень мечтает снова спеть для своих зрителей. Семья артистки — дочь Илона Броневицкая и внук Стас Пьеха — уже помогают ей подготовить юбилейный концерт.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Эдита Пьеха планирует дать концерт в «Октябрьском».

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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