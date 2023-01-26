Вячеслав Зайцев

Не обязательно иметь фигуру модели.
Начальство не одобряло.
Дизайнера сразу не узнать.
Каждая модница мечтала выглядеть так же.
Кутурье приходится нелегко.
Мультик мог попасть под запрет.
Модельер не ожидал такого обращения.
Кутюрье чувствует себя неважно, но держится молодцом.
Для модельера еще не все потеряно.
Модельера ни во что не ставят.
84-летний модельер не желает сдаваться.
Журналисты побывали в доме у легендарного Славы Зайцева.
Знаменитый кутюрье не может противостоять интригам вокруг своего имени.
Телеведущая любит творчество старого друга, но оно не всегда ей по карману.
Знаменитый российский модельер слегка переоценил свои работы.
Ведущая получила от мероприятия море эмоций.
Тяжелобольной 84-летний кутюрье не смог пропустить модный показ в парке «Зарядье».
Компания именитого модельера только вышла на доход после длительного кризиса.
На прошедшем аукционе среди лотов были наряды актрисы от знаменитых модельеров.
Онлайн-аукцион продлится до 18 мая.