Как выглядеть молодо и свежо после 50 лет: помогут советы модельера Зайцева

Соблюдайте их, чтобы не превратиться в «‎бабушку».

Модельер Вячеслав Зайцев внес большой вклад в индустрию моды. Он работал театральным костюмером и разрабатывал наряды для множества фильмов, неоднократно представлял миру свои коллекции, написал автобиографическую книгу, а также отвечал за образы многих отечественных звезд шоу-бизнеса, среди которых Эдита Пьеха, группа «‎На-На», Алла Пугачева, Филипп Киркоров и многие другие.

И хотя дизайнера уже как год нет в живых, его модные правила по-прежнему актуальны и помогают женщинам найти свой стиль. Вот какие советы при жизни Зайцев дал дамам после 50 лет, чтобы всегда оставаться молодыми и не превратиться в бабушку.

Из чего должен состоять гардероб после 50 лет

Прежде чем говорить о каких-то конкретных моделях, стоит озвучить главное правило — одежда должна быть аккуратной и опрятной. Элегантным дамам рекомендовано отказаться от дешевой синтетики, которая быстро потеряет вид. Лучше делать выбор в пользу натуральных тканей природных оттенков. Они хорошо освежают лицо и выглядят очень благородно.

«‎Женщина никогда не должна превращаться в бабушку. Во всем мире люди с возрастом становятся более элегантными и уверенными в себе, и только у нас считается, что дама с выходом на пенсию может поставить на себе крест», — отмечал модельер.

Поэтому в гардеробе вполне могут быть смелые и трендовые вещи. Но сперва стоит составить базовые комплекты. Они создадут основу вашего гардероба и помогут в дальнейшем экспериментировать с образами.

Так, Зайцев советовал в обязательном порядке обзавестись белой блузой, светлым пуловером и кардиганом, который бы хорошо держал форму.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Также в шкафу каждой леди должно быть классическое пальто. Оно всегда выглядит дорого и изысканно, в отличие от полушубков, курток и других краткосрочных трендов. К тому же, в современном мире носить пальто можно с любой обувью — от классических ботинок до спортивных кроссовок.

На теплое время года стоит обзавестись пиджаком. Желательно, чтобы он имел свободный крой, будто бы с мужского плеча. Характерные для него черты — широкие плечи и длина до середины бедра. Такой силуэт выигрышно подчеркнет любую фигуру и придаст хрупкости.

Еще одно важное правило от модного гуру — это юбки длиной ниже колена. Такая длина хорошо вытягивает силуэт и стройнит. Можно выбрать модель с небольшой складкой или клетчатым принтом, если хочется добавить акцента.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

А что касается аксессуаров, обязательно стоит иметь в арсенале тонкую нить жемчуга и серебряную цепочку. Они гармонично впишутся в любой образ — от повседневного до вечернего.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru