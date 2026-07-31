Эдита Пьеха

Певица сегодня отмечает День рождения.
Певица живет в Петербурге и с нетерпением ждет в гости родных.
Она появилась не среди показов и салонов, а рядом с руинами и голодом.
Почему все снимают здесь?
Несколько лет назад народная артистка СССР прекратила выступления и с тех пор не появлялась на публичных мероприятиях.
Внук знаменитой Эдиты Пьехи смог преодолеть все испытания благодаря музыке.
Артист еще больше запутал фанатов, которые переживают за него.
У певицы из-за возраста есть проблемы со здоровьем, но она отказывается жить с родными.
Соблюдайте их, чтобы не превратиться в «бабушку».
Артистка превратилась в отшельницу.
Борьба развернулась нешуточная.
Легендарный исполнитель в школе доставлял немало хлопот учителям.
Эстрадный артист познакомился с Примадонной в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова.
Роль циркачки Суок исполнила 13-летняя литовка Лина Бракните.
Певец рассказал, через что ему пришлось пройти в детстве.