Эдита Пьеха

Артистка превратилась в отшельницу.
Телеведущую сложно узнать.
Вы бы не узнали в этой старушке народную артистку.
О картине не думали десятилетиями.
Внук Стас все объяснил.
Борьба развернулась нешуточная.
Не москвичам приходится тяжело.
Артистка СССР столкнулась со сложностями проживания в одиночестве.
Артистка любила своих младших родственников, просто у нее не было на них времени.
Народная артистка СССР встретила юбилей 31 июля.
Легендарная артистка не стремится заработать на былой славе, выступая на корпоративах.
Юмор нового поколения для старожил развлекательных программ остается непонятным.
Несмотря на несправедливые моменты, поездки за границу давали артисту очень многое.
Поклонники красавицы оценили сексуальный наряд.
Легендарный исполнитель в школе доставлял немало хлопот учителям.
Фигуристке было сложно справляться с повышенным вниманием фанатов после участия в «Ледниковом периоде».
Самое интересное в фильмах всегда происходит за кадром.
В астрологии планеты Лилит и Селена относятся к «совершенным» — они не имеют тела.
Исполнитель хита «Мои ясные дни» ушел из первой семьи ради беременной девушки.
Главною роль в экранизации сказки «Приключения Буратино» исполнил 10-летний Дима Иосифов.