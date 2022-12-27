Михаил Шуфутинский

Известно, кого ждет король шансона.
Хитов про третье сентября можно не ждать.
Хиту уже перевалило за 30 лет.
Каждую осень эту песню можно услышать буквально на каждом углу.
Певец нашел пример для подражания.
Тридцатилетняя разница в возрасте дает о себе знать.
Отношения строились не только по любви.
Артисту пришлось говорить начистоту.
Рэпер и заслуженный артист России записали ремейк хита «Третье сентября».
Заслуженный артист России в 2020 году женился на хореографе Светлане Юразовой.
Эстрадный артист познакомился с Примадонной в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова.
Заслуженный артист России учился на одном факультете с Примадонной.