«Третье сентября»: как шансон-шлягер Михаила Шуфутинского стал главным мемом осени

Горькая любовь и осенние костры: о чем на самом деле песня.

Песня Михаила Шуфутинского «3 сентября» несколько лет назад неожиданно для многих обрела вторую жизнь, став одним из самых узнаваемых интернет-мемов и негласным гимном начала осени.

Рождение мема: сходство с Риком Россом

По одной из версий, мем зародился в 2011 году, когда один из пользователей сопроводил портрет американского рэпера Рика Росса строками из песни «3 сентября».

Пользователи заметили поразительное сходство между Россом и Михаилом Шуфутинским: общие черты лица, комплекция и борода. Эта картинка быстро разошлась по сети, породив волну фотожаб и мемов.

От каверов до клипов: музыкальная эволюция хита

С тех пор песня «3 сентября» стала объектом многочисленных кавер-версий.

Впоследствии хит обрел множество каверов — от рок-версии группы «Жара» на мотив Metallica в 2021 году до клипа Егора Крида в 2022-м с отсылками к фильмам Гая Ричи.

Даже на корейском языке песня звучит в исполнении Song Wonsub, что подчеркивает ее международный успех.

Интернет-фольклор, посвященный песне, теперь включает не только строки из нее, но и обязательные атрибуты: костры рябин, желтый лист и, конечно же, календарь.

“Первые шутки появляются уже за несколько дней до знаковой даты”, — говорят пользователи, предвосхищая наступление 3 сентября.

История песни: расставание под аккомпанемент осени

“Характер этой песни достаточно грустный”, — отмечается в материале Thecity.

Лирический герой переживает болезненное расставание со своей возлюбленной, случившееся именно третьего сентября.

Что думают авторы?

Создатель «Третьего сентября», композитор Игорь Николаев, отмечает в беседе с РБК:

«Дата сама по себе никакого особого значения не имела. Просто строчка идеально легла на музыку Игоря Крутого, и песня обросла драмой и сюжетами».

Михаил Шуфутинский подтверждает:

«Это случайная дата, в этот день ничего особенно трагического или весёлого не случилось».

Тем не менее, песня стала символом наступления осени и получила живое «воплощение» в интернет-культуре.