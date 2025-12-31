«Жадобный мой, ты моя разласка»: 10 забытых русских слов, которые вернут романтику в отношения

Как раньше выражали чувства, когда слов было меньше, а чувств — больше.

Современные подростки называют предмет своих симпатий коротко и ясно — «краш». А как выражали нежные чувства далекие предки?

«Жадобный» — желанный, «вынега» — нежная

«Жадобный» в переводе на современный русский означает «желанный» — так девушка могла обратиться к любимому человеку. Слово происходит от глагола «жадать» — сильно желать, хотеть.

«Вынега» — производное от устаревшего глагола «вынеживать», то есть растить ребенка (чаще дочь) в неге и любви.

«Вынега батюшкина, выхоля матушкина», —так обычно говорили о хрупкой, нежной, ласковой девушке.

«Разласка», «касатик», «соколик»: птичьи и нежные обращения

«Разласка» — так на Руси обращались к человеку, с которым связывало нечто большее, чем просто симпатия.

«Ты моя разласка!» — говорили, если молодые люди гуляли вместе, держались за руки или обнимались.

«Касатик» — ласковое обращение к мужчине, юноше или мальчику, происходящее от слова «касатка» — народное название деревенской ласточки.

Как пишет "Тонкости туризма", «соколик» — еще один птичий синоним для любимого человека, почитаемого за стремительность, красоту и ясный взгляд.

«Соколик мой ясный!» — обращалась девушка к симпатичному молодцу.

«Ладушка», «яхонтовый мой»: согласие и драгоценность

«Ладушка» — производное от имени Лада, славянской богини весны, покровительницы семьи и брака. Ладушкой называли любимого человека, с которым жили «в ладу» — в согласии и гармонии.

«Яхонтовый мой» — значит «дорогой, драгоценный, бесценный». Яхонт — устаревшее обозначение драгоценных камней. Выражение встречается и в народных сказках, и в литературных произведениях.

«Сугревушка» и «зазноба»: тепло и страсть

«Сугревушка» – ласковое обращение мужа к любимой жене, означавшее близкие, теплые отношения.

«Сугревушка ты моя теплая!» — говорили родному человеку.

«Зазноба» — так называли и состояние влюбленности («меня измучила зазноба»), и предмет воздыханий. Слово происходит от глагола «зазноблять», который означал «продержать на холоде, заморозить» или «возбудить страстную любовь».

«Свет очей моих»: возвышенное обращение

«Свет очей моих» — обращение жены к мужу. Он должен был стать человеком, указывающим жене путь, проводником, источником света.

Такая возвышенная формулировка раньше совсем не считалась пафосной.