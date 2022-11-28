Все новости / Егор Крид

Егор Крид

Общество
«Руки Вверх!» — лидер по поисковым запросам среди российских исполнителей
 Группы «Руки вверх!», «Король и шут» и король русского шансона Михаил Круг возглавляют тройку самых популярных отечественных исполнителей по запросам россиян. Статистику за последний год собрали аналитики социальной сети ЯRUS. 
27 окт 2022 17:44
Шоу-бизнес
Егор Крид пообещал удалить свой YouTube-канал с почти 6 млн подписчиков
Российский рэпер Егор Крид удивил поклонников внезапным заявлением – он сообщил, что удалит свой канал на YouTube. Этому предшествовала драматичная заставка с надписью «Я хочу навсегда удалить свой контент» и музыкантом, который сокрушенно держится за голову. 
17 сен 2021 09:49
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Егора Крида Валя Karna.Val получила главную роль в кино
В феврале на телеканале ТНТ покажут российский сериал «Отпуск». Главную роль в нем сыграла 19-летняя звезда TikTok и Instagram и по совместительству новая возлюбленная певца Егора Крида Валя Карнаухова, больше известная поклонникам как Валя Karna.Val.  
12 янв 2021 12:46
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