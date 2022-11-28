В эфире произошли перестановки.
Группы «Руки вверх!», «Король и шут» и король русского шансона Михаил Круг возглавляют тройку самых популярных отечественных исполнителей по запросам россиян. Статистику за последний год собрали аналитики социальной сети ЯRUS.
Не Лепс и Гагарина.
Певец нашел пример для подражания.
Рэпер и заслуженный артист России записали ремейк хита «Третье сентября».
Актер поделился своим мнением о возвращении повзрослевших героев культового фильма на экраны.
Гонорар звезд отечественной эстрады равен годовому бюджету Магаданской области
Не все поклонники шоу рады новому составу жюри
Кресла наставников нового сезона шоу займут Баста, Полина Гагарина и Егор Крид
На юную российскую исполнительницу делают большие ставки
Поп-исполнителя высмеяли в сети за жалобы на российский менталитет
Российский рэпер Егор Крид удивил поклонников внезапным заявлением – он сообщил, что удалит свой канал на YouTube. Этому предшествовала драматичная заставка с надписью «Я хочу навсегда удалить свой контент» и музыкантом, который сокрушенно держится за голову.
Российский рэпер Егор Крид, также известный как егор Булаткин, решил поддержать коллегу по сцене – певицу MaкSим (Марина Максимова), которая уже больше месяца находится в медицинской коме.
В феврале на телеканале ТНТ покажут российский сериал «Отпуск». Главную роль в нем сыграла 19-летняя звезда TikTok и Instagram и по совместительству новая возлюбленная певца Егора Крида Валя Карнаухова, больше известная поклонникам как Валя Karna.Val.
Сергей Безруков снова сыграл роль Саши Белого.
Такого ажиотажа не бывало за всю историю популярного реалити-шоу.
Фанаты гадают, насколько хорошей тещей станет певица.
Фанаты попросили артиста забыть о маникюре.
Поклонники удивляются: неужели Дилара смогла простить любимому измены?
Телеведущая объяснила, что важно заботиться о каждом элементе гардероба.