Дом из «Питер FM»: романтика и северный модерн на Фонтанке
Дом из «Питер FM»: романтика и северный модерн на Фонтанке

Опубликовано: 31 декабря 2025 17:15
 Проверено редакцией
Дом Капустина
Городовой ру

Кино, литература и петербургская романтика сошлись здесь в одном фасаде.

Помните героя-архитектора из фильма "Питер FM", который снова и снова приходил зарисовывать мрачный, но завораживающий дом на набережной? Этот дом стоит на пересечении Фонтанки и Климова переулка и известен как Дом Капустина.

От кино к реальности

Кино сделало его узнаваемым, но не только. В романе Владимира Васильева "Лик Чёрной Пальмиры" квартира № 53 в этом доме становится частью мистического сюжета.

Дом словно сам по себе притягивает внимание художников, писателей и кинематографистов.

История: для автомобилиста и его гаража

Здание построено в 1910–1912 годах архитектором Алексеем Бубырём по заказу Константина Капустина — одного из первых автомобилистов России. Во дворе специально предусмотрели гараж — по тем временам редкость и роскошь.

Архитектура в духе северного модерна

Дом Капустина — образец северного модерна. Его фасад строгий и мрачноватый, но в деталях читается изящество: эркеры, высокие окна, сдержанный ритм линий.

Архитектуроведы сравнивают его с супрематической композицией, что неудивительно — это было время экспериментов в искусстве, эпоха Малевича и увлечения Пикассо.

Внутри — дерево, чеканный металл, изразцовые печи. Даже лестницы здесь закруглены, чтобы пространство выглядело мягче и современнее.

Два лица дома

До реставрации 2000-х дом казался мрачным, даже угрюмым. Но именно эта суровость и создала его неповторимую романтическую ауру. Сегодня, после ремонта, он стал светлее, но всё так же хранит в себе дух Петербурга начала ХХ века — холодного, строгого и притягательного одновременно.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
