В гости к Деду Морозу: как организовать волшебные выходные из Петербурга в Великий Устюг

Как петербуржцам увидеть жилище Деда Мороза и весело провести время с детьми на каникулах?
Генеральный директор компании TOURisME Мария Романова поделилась с порталом «Городовой» советами о том, как организовать незабываемое путешествие из Северной столицы.
Путь в сказку начинается с поезда
Самый удобный способ добраться до резиденции Деда Мороза — на поезде. Потребуется приобрести билеты до станции Котлас, которая находится всего в 60 км от Великого Устюга.
Стоимость билетов в одну сторону: плацкарт — от 3200 рублей, купе — от 5090 рублей.
После прибытия в Котлас туристов ждет трансфер или организованный переезд до Великого Устюга.
Что посмотреть: от писем до Вотчины
В Великом Устюге масса интересных мест. Вот лишь некоторые из них:
Почта Деда Мороза. Место, где хранятся письма с заветными желаниями детей со всего мира.
"Здесь можно отправить свое письмо, понаблюдать за работой сказочной канцелярии и даже встретить Снеговика-Почтовика", — говорит Романова.
Дом моды Деда Мороза. Это возможность окунуться в мир сказочных нарядов.
"Вас ждет красочное дефиле с участием сказочных персонажей, возможность примерить праздничные костюмы и даже создать собственный сувенир своими руками — это будет памятная вещица, пропитанная атмосферой праздника и уюта".
Городская резиденция Деда Мороза. Здесь гостей встречает Хранительница Времени.
"Она проведет в мир, где соединяются прошлое и настоящее. Вы узнаете, откуда пришла традиция наряжать елку, увидите уникальные волшебные артефакты, которыми Дедушка Мороз творит чудеса, и раскроете множество новогодних тайн".
Краеведческий музей. Для тех, кто интересуется историей и культурой русского Севера.
"Здесь вы узнаете, как жили устюжане в старину, увидите подлинные предметы быта, изделия народных промыслов и многое другое".
Вотчина Деда Мороза. Главное место в Великом Устюге.
"Это настоящий сказочный мир, где можно встретить Деда Мороза, пройти через Тропу Сказок, поиграть со сказочными персонажами, покататься на санях, запряженных тройкой лошадей, и даже побывать в волшебной кузнице".
Стоимость путешествия (без учета ж/д билетов)
- Дети от 6 до 17 лет — от 19 500 рублей.
- Дети до 5 лет включительно — от 19 300 рублей.
- Взрослые — от 18 700 рублей.
Групповые туры — ключ к комфорту
Мария Романова рекомендует организовывать поездку в составе группового тура. В этом случае все продумано до мелочей, нет необходимости решать вопросы с логистикой, а насыщенная программа не даст заскучать ни на минуту.
Цены актуальны на момент публикации.