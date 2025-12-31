В гости к Деду Морозу: как организовать волшебные выходные из Петербурга в Великий Устюг

Как петербуржцам увидеть жилище Деда Мороза и весело провести время с детьми на каникулах?

Генеральный директор компании TOURisME Мария Романова поделилась с порталом «Городовой» советами о том, как организовать незабываемое путешествие из Северной столицы.

Путь в сказку начинается с поезда

Самый удобный способ добраться до резиденции Деда Мороза — на поезде. Потребуется приобрести билеты до станции Котлас, которая находится всего в 60 км от Великого Устюга.

Стоимость билетов в одну сторону: плацкарт — от 3200 рублей, купе — от 5090 рублей.

После прибытия в Котлас туристов ждет трансфер или организованный переезд до Великого Устюга.

Что посмотреть: от писем до Вотчины

В Великом Устюге масса интересных мест. Вот лишь некоторые из них:

Почта Деда Мороза. Место, где хранятся письма с заветными желаниями детей со всего мира.

"Здесь можно отправить свое письмо, понаблюдать за работой сказочной канцелярии и даже встретить Снеговика-Почтовика", — говорит Романова.

Дом моды Деда Мороза. Это возможность окунуться в мир сказочных нарядов.

"Вас ждет красочное дефиле с участием сказочных персонажей, возможность примерить праздничные костюмы и даже создать собственный сувенир своими руками — это будет памятная вещица, пропитанная атмосферой праздника и уюта".

Городская резиденция Деда Мороза. Здесь гостей встречает Хранительница Времени.

"Она проведет в мир, где соединяются прошлое и настоящее. Вы узнаете, откуда пришла традиция наряжать елку, увидите уникальные волшебные артефакты, которыми Дедушка Мороз творит чудеса, и раскроете множество новогодних тайн".

Краеведческий музей. Для тех, кто интересуется историей и культурой русского Севера.

"Здесь вы узнаете, как жили устюжане в старину, увидите подлинные предметы быта, изделия народных промыслов и многое другое".

Вотчина Деда Мороза. Главное место в Великом Устюге.

"Это настоящий сказочный мир, где можно встретить Деда Мороза, пройти через Тропу Сказок, поиграть со сказочными персонажами, покататься на санях, запряженных тройкой лошадей, и даже побывать в волшебной кузнице".

Стоимость путешествия (без учета ж/д билетов)

Дети от 6 до 17 лет — от 19 500 рублей.

Дети до 5 лет включительно — от 19 300 рублей.

Взрослые — от 18 700 рублей.

Групповые туры — ключ к комфорту

Мария Романова рекомендует организовывать поездку в составе группового тура. В этом случае все продумано до мелочей, нет необходимости решать вопросы с логистикой, а насыщенная программа не даст заскучать ни на минуту.

Цены актуальны на момент публикации.