Почему в новогодних ритуалах так часто фигурирует рыба? «Городовой» спросил у гадалки Азы Петренко. Ответ простой и железобетонный.
«Все знают, что рыба — это только прибыль. В любом гадании рыба – это прибыль, это достаток, это благо», — объясняет Петренко. Даже сонник тут ни при чём — символика универсальна.
Поэтому её совет для Новогодней ночи — зеркальный карп. Не просто как блюдо, а как центральный элемент ритуала на финансовую удачу. Его нужно приготовить и съесть семьёй, а чешую — хранить в кошельке.
«Даже если вот чувствует человек, что все, ниоткуда и зарплаты нет, будут деньги приходить в любом случае». Просто потому, что рыба в мифологии сознания — и есть денежный магнит. Проверено двадцатью годами практики, а не только теорией.
Карп на столе — год в достатке,
Семье — в богатстве и в порядке.
Как его вместе мы вкушаем,
Так нужду из дома провожаем.
Аминь