Не «Оливье» и не «Столичный»: как приготовить оригинальный салат «Рождественский венок»

Рождественский венок — это по сути тот же «Оливье» с говядиной или «Столичный» с курицей,только выложен в круглое блюдо слоями и по кругу, создавая так называемую форму венка.
Но шеф-повар Павел Шолохов преложил «Городовому» изменить составляющие салата.
Ингредиенты из расчета на 4 человека
|Ингредиенты
|Количество
|Лук репчатый
|100 гр
|Морковь
|100 гр
|Картофель
|300 гр
|Огурец маринованый
|200 гр
|Майонез
|250 гр
|Укроп
|30 гр
|Чеснок
|1 зубчик
|Копченая куриная грудка
|200 гр
|Креветки в рассоле мелкие
|200 гр
|Зерна граната
|половинка фрукта
|Яйцо перепелиное
|5 шт
Приготовление
1. Картофель запекаем в фольге даем остыть;
2. Чистим картофель и нарезаем кубиком;
3. Огурец маринованый тоже режем кубиком ;
4. Лук репчатый режем кубиком и обжариваем до золотистого цвета;
5. Смешиваем эти три ингредиента и добавляем 100 грмайонеза, соль и черный перец по вкусу. Это будет ижний слой венка.
6. Морковь чистим трем на терке;
7. Обжариваем морковь до золотистого цвета;
8. Копченую грудку нарезаем кубикаит;
9. Морковь жареную, креветки и курицу перемешиваем вместе, добавляем соль по вкусу. Это верхний слой.
10. Делаем классический соус тартар: смешиваем 150 гр майонеза, мелко порезанный укроп, 100 гр огурца маринованного и зубчик чеснока протертых на мелкой терке. Перемешиваем и даем настояться минут 10-15.
11. Берем круглое блюдо и выкладываем нижним слоем картошку с луком и огурцом;
12. Смазываем половиной соуса тартар;
13. Далее выкладываем верхний слой: это кура с креветками и морковью, смазываем остатками соуса тартар.
14. Сверху посыпаем остатками укропа;
15. Присыпаем гранатовыми зернами и отварными перепелиными яйцами порезанными пополам;
16. Убираем в холодильник на 1 час, чтобы все про питалось соусом тартар.