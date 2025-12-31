Городовой / Общество / Не «Оливье» и не «Столичный»: как приготовить оригинальный салат «Рождественский венок»
Салат
Этот салат не похож на обычный «Оливье».

Рождественский венок — это по сути тот же «Оливье» с говядиной или «Столичный» с курицей,только выложен в круглое блюдо слоями и по кругу, создавая так называемую форму венка.

Но шеф-повар Павел Шолохов преложил «Городовому» изменить составляющие салата.

Ингредиенты из расчета на 4 человека

Ингредиенты Количество
Лук репчатый 100 гр
Морковь 100 гр
Картофель 300 гр
Огурец маринованый 200 гр
Майонез 250 гр
Укроп 30 гр
Чеснок 1 зубчик
Копченая куриная грудка 200 гр
Креветки в рассоле мелкие 200 гр
Зерна граната половинка фрукта
Яйцо перепелиное 5 шт

Приготовление

1. Картофель запекаем в фольге даем остыть;

2. Чистим картофель и нарезаем кубиком;

3. Огурец маринованый тоже режем кубиком ;

4. Лук репчатый режем кубиком и обжариваем до золотистого цвета;

5. Смешиваем эти три ингредиента и добавляем 100 грмайонеза, соль и черный перец по вкусу. Это будет ижний слой венка.

6. Морковь чистим трем на терке;

7. Обжариваем морковь до золотистого цвета;

8. Копченую грудку нарезаем кубикаит;

9. Морковь жареную, креветки и курицу перемешиваем вместе, добавляем соль по вкусу. Это верхний слой.

10. Делаем классический соус тартар: смешиваем 150 гр майонеза, мелко порезанный укроп, 100 гр огурца маринованного и зубчик чеснока протертых на мелкой терке. Перемешиваем и даем настояться минут 10-15.

11. Берем круглое блюдо и выкладываем нижним слоем картошку с луком и огурцом;

12. Смазываем половиной соуса тартар;

13. Далее выкладываем верхний слой: это кура с креветками и морковью, смазываем остатками соуса тартар.

14. Сверху посыпаем остатками укропа;

15. Присыпаем гранатовыми зернами и отварными перепелиными яйцами порезанными пополам;

16. Убираем в холодильник на 1 час, чтобы все про питалось соусом тартар.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
