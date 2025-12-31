Городовой / Полезное / Кошелёк распухнет, как лицо 1 января: потомственная гадалка раскрыла ритуал с карпом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
После Рождества на помойку? Когда убирать елку в 2026-м, чтобы не прогневить Лошадь Общество
Как звезды отрывались 1 января 2025-го: от Фрейндлих до Бузовой Общество
«Зайцы-мутанты» и «Трезини под шубой»: какие петербургские памятники чаще всего становятся предметом шуток Город
Убрать дух козленка: диетолог раскрыла секреты, как сделать молоко вкусным Общество
Эпохи в коде: как нейросети видят бумеров, миллениалов, зумеров и альфа Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное
Эксклюзив

Кошелёк распухнет, как лицо 1 января: потомственная гадалка раскрыла ритуал с карпом

Опубликовано: 31 декабря 2025 20:24
 Проверено редакцией
гадание
Кошелёк распухнет, как лицо 1 января: потомственная гадалка раскрыла ритуал с карпом
Фото: Городовой.ру

Вот что делать вместо сжигания листа с желаниями.

Хватит глотать бумажки с желаниями в бойцовском порыве! «Городовой» выяснил у потомственной гадалки Азы Петренко, что по-настоящему работает для финансового успеха. И этот ритуал — вкусный.

Начинаем с зеркального карпа. Не стейки, а целой рыбы. Её чистят, но чешую — бережно промывают и сушат. Карпа запекают целиком и ставят на новогодний стол. «Самое главное, чтобы каждая семья его по кусочку попробовала».

А потом — магия в кошельке. Высушенную чешую заворачивают в платочек и кладут туда.

«Для того, чтобы весь год был прибыльный. Я такой ритуал делаю на протяжении 20 лет», — утверждает гадалка.

Чешуя носитcя весь год, а потом возвращается земле. И да — на столе ещё должен быть овёс, чтобы «приманить» символ наступающего года. Но главный герой тут — определённо карп.

Когда счищаем чешую:

Чешуя слетает — нужду сгоняет,
С рыбы богатство в дом призывает.
Сколько чешуек с карпа падёт,
Столько злата в наш дом принесет
Аминь.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью