Кошелёк распухнет, как лицо 1 января: потомственная гадалка раскрыла ритуал с карпом

Вот что делать вместо сжигания листа с желаниями.

Хватит глотать бумажки с желаниями в бойцовском порыве! «Городовой» выяснил у потомственной гадалки Азы Петренко, что по-настоящему работает для финансового успеха. И этот ритуал — вкусный.

Начинаем с зеркального карпа. Не стейки, а целой рыбы. Её чистят, но чешую — бережно промывают и сушат. Карпа запекают целиком и ставят на новогодний стол. «Самое главное, чтобы каждая семья его по кусочку попробовала».

А потом — магия в кошельке. Высушенную чешую заворачивают в платочек и кладут туда.

«Для того, чтобы весь год был прибыльный. Я такой ритуал делаю на протяжении 20 лет», — утверждает гадалка.

Чешуя носитcя весь год, а потом возвращается земле. И да — на столе ещё должен быть овёс, чтобы «приманить» символ наступающего года. Но главный герой тут — определённо карп.