Имбирные пряники: готовим традиционное рождественское угощение дома

Рождественские праздники не обходятся без имбирных пряников — это традиционное угощение. Их пекут в виде человечков, домиков или звездочек и украшают глазурью.
Всей семьей можно заняться совместным творчеством на кухне. Шеф-повар Денис Перевоз дал «Городовому» рецепт этого ароматного десерта.
Ингредиенты
Для теста
|Ингредиенты
|Количество
|Мука
|400 гр
|Мёд (жидкий)
|100 гр
|Сахар
|100 гр
|Сливочное масло
|70 гр
|Яйцо куриное
|1 шт
|Сода
|1 ч.л.
|Молотый имбирь
|1.5 ст.л.
|Молотая корица
|1 ч.л.
|Мускатный орех
|0.5 ч.л.
|Соль
|1/3 ч.л.
Для глазури
|Ингредиенты
|Количество
|Белок 1 яйца
|1 шт
|Сахарная пудра
|150 гр
|Лимонный сок
|½ ч.л.
Приготовление
1. В кастрюльке смешать мед, сахар и нарезанное кубиками масло.
2. На среднем огне, постоянно помешивая, растворить сахар. Как только смесь станет однородной, снять с огня и дать остыть 10 минут.
3. В остывшую медовую смесь добавить яйцо и все специи. Хорошо взбить венчиком.
4. В отдельной миске смешать муку, соду и соль.
5. Добавить сухие ингредиенты в жидкую смесь, перемешивая ложкой. Добавляйте муку порциями, пока тесто не станет мягким, эластичным и почти не будет липнуть к рукам (около 350-370 г муки может быть достаточно).
6. Сформировать из теста шар, завернуть его в пищевую пленку и обязательно убрать в холодильник минимум на 1 час.
7. Разогреть духовку до 180°C. Застелить противень пергаментом.
8. Достать тесто, разделить на части. Раскатать каждую часть на слегка подпыленной мукой поверхности толщиной около 5 мм.
9. Вырезать фигурки формочками. Собирайте обрезки, снова скатывайте в шар, раскатывайте и вырезайте.
10. Выложить пряники на противень на небольшом расстоянии друг от друга.
11. Выпекать 8-12 минут до легкого румянца по краям. Не передержите! Они должны остаться мягкими.
Глазурь и украшение
1. Дать пряникам полностью остыть на решетке.
2. Приготовить глазурь: смешать белок и лимонный сок с сахарной пудрой с помощью миксера. Добавляйте пудру и по капле лимонный сок, чтобы получить идеальную консистенцию — как густая сметана.
3. Переложить глазурь в кондитерский мешок или просто в пакет, отрезать уголок. Украшайте остывшие пряники.
4. Дайте глазури застыть (около 1-2 часов).
«Специи, душа пряника. Не жалейте имбиря! Готовые смеси "для пряников" часто слабые. Лучше собрать свой микс.
Отдых теста. Не пропускайте охлаждение. Это гарантия, что пряники не расплывутся в духовке и будут держать форму», — дает советы эксперт.