Имбирные пряники: готовим традиционное рождественское угощение дома

Рождественские праздники не обходятся без имбирных пряников — это традиционное угощение. Их пекут в виде человечков, домиков или звездочек и украшают глазурью.

Всей семьей можно заняться совместным творчеством на кухне. Шеф-повар Денис Перевоз дал «Городовому» рецепт этого ароматного десерта.

Ингредиенты

Для теста

Ингредиенты Количество Мука 400 гр Мёд (жидкий) 100 гр Сахар 100 гр Сливочное масло 70 гр Яйцо куриное 1 шт Сода 1 ч.л. Молотый имбирь 1.5 ст.л. Молотая корица 1 ч.л. Мускатный орех 0.5 ч.л. Соль 1/3 ч.л.



Для глазури

Ингредиенты Количество Белок 1 яйца 1 шт Сахарная пудра 150 гр Лимонный сок ½ ч.л.



Приготовление

1. В кастрюльке смешать мед, сахар и нарезанное кубиками масло.

2. На среднем огне, постоянно помешивая, растворить сахар. Как только смесь станет однородной, снять с огня и дать остыть 10 минут.

3. В остывшую медовую смесь добавить яйцо и все специи. Хорошо взбить венчиком.

4. В отдельной миске смешать муку, соду и соль.

5. Добавить сухие ингредиенты в жидкую смесь, перемешивая ложкой. Добавляйте муку порциями, пока тесто не станет мягким, эластичным и почти не будет липнуть к рукам (около 350-370 г муки может быть достаточно).

6. Сформировать из теста шар, завернуть его в пищевую пленку и обязательно убрать в холодильник минимум на 1 час.

7. Разогреть духовку до 180°C. Застелить противень пергаментом.

8. Достать тесто, разделить на части. Раскатать каждую часть на слегка подпыленной мукой поверхности толщиной около 5 мм.

9. Вырезать фигурки формочками. Собирайте обрезки, снова скатывайте в шар, раскатывайте и вырезайте.

10. Выложить пряники на противень на небольшом расстоянии друг от друга.

11. Выпекать 8-12 минут до легкого румянца по краям. Не передержите! Они должны остаться мягкими.

Глазурь и украшение

1. Дать пряникам полностью остыть на решетке.

2. Приготовить глазурь: смешать белок и лимонный сок с сахарной пудрой с помощью миксера. Добавляйте пудру и по капле лимонный сок, чтобы получить идеальную консистенцию — как густая сметана.

3. Переложить глазурь в кондитерский мешок или просто в пакет, отрезать уголок. Украшайте остывшие пряники.

4. Дайте глазури застыть (около 1-2 часов).