Парк с небесными радарами: где в Петербурге прячутся гигантские радиотелескопы

Опубликовано: 31 декабря 2025 14:15
 Проверено редакцией
Обсерватория
Городовой ру

Между аллеями и скамейками — башни и чаши радиотелескопов.

Пулковская обсерватория известна своими открытиями, но не все знают, что вокруг неё раскинулся парк, открытый для свободных прогулок. Здесь есть аллеи, скамейки и тенистые деревья, но главное — научные павильоны и огромные радиотелескопы.

Гигантские тарелки среди деревьев

Самое удивительное, что ждёт посетителей, — это Большой Пулковский радиотелескоп, построенный ещё в 1956 году. Его белая чаша прячется в парке, словно декорация к фантастическому фильму.

Рядом можно наткнуться и на другие "научные башни": павильон малого звёздного интерферометра или башню астрографа.

История и масштабы

Обсерватория работает с 1839 года, её ансамбль возводил архитектор Александр Брюллов. После разрушений войны здания восстановил Алексей Щусев. А через главный телескоп комплекса проходит сам Пулковский меридиан — точка отсчёта координат в России.

Прогулка для всех

В парк легко попасть: вход свободный, ближайшая остановка так и называется — "Пулковская обсерватория". Здесь можно устроить обычный пикник, но каждый шаг напоминает, что вы гуляете не просто по зелёному массиву, а по территории настоящего научного центра.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
