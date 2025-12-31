Парк с небесными радарами: где в Петербурге прячутся гигантские радиотелескопы

Пулковская обсерватория известна своими открытиями, но не все знают, что вокруг неё раскинулся парк, открытый для свободных прогулок. Здесь есть аллеи, скамейки и тенистые деревья, но главное — научные павильоны и огромные радиотелескопы.
Гигантские тарелки среди деревьев
Самое удивительное, что ждёт посетителей, — это Большой Пулковский радиотелескоп, построенный ещё в 1956 году. Его белая чаша прячется в парке, словно декорация к фантастическому фильму.
Рядом можно наткнуться и на другие "научные башни": павильон малого звёздного интерферометра или башню астрографа.
История и масштабы
Обсерватория работает с 1839 года, её ансамбль возводил архитектор Александр Брюллов. После разрушений войны здания восстановил Алексей Щусев. А через главный телескоп комплекса проходит сам Пулковский меридиан — точка отсчёта координат в России.
Прогулка для всех
В парк легко попасть: вход свободный, ближайшая остановка так и называется — "Пулковская обсерватория". Здесь можно устроить обычный пикник, но каждый шаг напоминает, что вы гуляете не просто по зелёному массиву, а по территории настоящего научного центра.