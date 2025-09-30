От Тихого океана до Карибского моря: острова, которые ищут новых жителей (и готовы платить)

Новый год — время перемен, и для тех, кто мечтает о смене локации, смене страны, или просто о жизни под теплым солнцем и вечном пляжном отдыхе, существуют удивительные предложения.
Некоторые острова не просто ждут новых жителей, а активно заманивают их, предлагая заманчивые условия.
Питкэрн: бесплатная земля в обмен на развитие
Этот британский архипелаг в Тихом океане может похвастаться круглогодичным солнцем и зеленью. Главное преимущество — всего 50 жителей.
Местные власти активно привлекают экспатов, предлагая «бесплатные земли для жилых застроек и разведения хозяйства».
Взамен лишь просят помочь в развитии острова.
Сент-Китс и Невис: гражданство за инвестиции и налоговые льготы
В Карибском море расположилось государство, где, помимо белых песков, предлагают гражданство в обмен на инвестиции. С 1984 года программа «гражданство за инвестиции» помогла улучшить местную инфраструктуру.
Для будущих граждан — паспорт, открывающий безвизовый доступ в более чем 150 стран (включая Великобританию, ЕС и Сингапур), а также полное отсутствие налогов на доходы, дивиденды и наследство.
Палау: сохраним природу — получишь рай
Архипелаг из более чем 500 островов в Тихом океане манит уникальной природой, включая «нежалящих» медуз. Власти привлекают новых жителей для сохранения местной экосистемы и развития экологичного туризма.
Здесь любят и уважают «любителей всего с приставкой «эко».
Гавайи: учителя нужны в райском уголке
Этот американский архипелаг, несмотря на огромную популярность у туристов, испытывает нехватку постоянных жителей, особенно учителей.
Власти запустили программы по привлечению иностранных педагогов, предлагая «хорошую зарплату и условия работы».
Айлей (Шотландия): остров, застывший во времени
Шотландский остров Айлей (Isle of Islay) далек от тропических пляжей, но предлагает живописные холмы и побережье, а главное — уникальную атмосферу «застывшего во времени» места.
Как пишет канал "Путешествия, туризм, наука", здесь проживает всего около 70 человек. Для «разморозки и возрождения» острова власти привлекают экспатов выгодными ценами на аренду, покупку и постройку жилья.