Когда боль после удаления зуба — не норма: не ищите ответы в интернете

Стоматологическая процедура удаления зуба, хоть и является распространенной, может иногда сопровождаться осложнениями.

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова разъяснила порталу «Городовой», какие симптомы после удаления зуба являются нормой, а какие — поводом немедленно обратиться к врачу.

«До недели боли — это норма»: как отличить обычное заживление от осложнения

«После сложных удалений болит до недели», — отмечает доктор Мелехова.

Она подчеркивает, что пациент должен быть информирован о сроках нормального болевого синдрома.

«Если у вас болит 2 недели, это не норма, нужно бежать к доктору».

Также нормальными считаются: максимальный отек в первые 3 дня, который затем спадает; боль в области удаления в течение 3-4 дней; окрашивание слюны кровью в течение 2-3 дней; повышение температуры в первые сутки после вмешательства.

«Звоночек, что что-то идет не по плану»: тревожные симптомы

Если же вышеперечисленные симптомы продолжаются дольше установленных сроков, это является «звоночком о том, что что-то идет не по плану и развивается какое-то осложнение».

В таких случаях необходимо обратиться к своему лечащему врачу ближайшей поликлинике или, при серьезном недомогании, вызвать скорую помощь.

Путь к сепсису: как избежать грозных осложнений

Своевременное обращение к специалисту поможет избежать таких «грозных осложнений, как абсцессы, флегмоны и сепсисы».

Соблюдение рекомендаций врача, внимательное отношение к своему организму и обращение к специалистам при любых подозрениях — это «основной залог успеха в восстановлении и реабилитации пациентов».

«Лучше лишний раз прийти к доктору на осмотр»

Вероника Мелехова призывает пациентов не искать ответы в интернете и не стесняться обращаться к врачу.

«Лучше вы лишний раз мне позвоните. Придете в клинику, я вас посмотрю, и мы будем знать, что все в порядке. Чем вы будете искать ответы на свои вопросы в интернете или просто не обращаться и не беспокоить меня», —говорит она.

Такой подход поможет «спать спокойнее всем — и врачам, и пациентам».