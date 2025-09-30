«15 лет понадобилось»: почему название «Подорожник» для Петербурга — это гениально (и немного грустно)

Название петербургской транспортной карты «Подорожник» вызвало оживленные дискуссии среди горожан.
Некоторые считают, что название выбрано идеально, отражая как прямое назначение карты, так и скрытые смыслы, связанные с ценами и использованием.
«Прикладываем по дороге»: двойной смысл карты
Одна петербурженка сняла видео о том, что значит название «Подорожник». По ее мнению, у этого есть двойное значение.
«А вы не думали, что она «Подорожник» не только потому, что «по дороге», но еще и потому что мы ее прикладываем», — делится мыслями горожанка.
Это напрямую связано с функционалом карты — ее прикладывают к валидатору, чтобы оплатить проезд. Точно также, как прикладывают подорожник к разбитой коленке.
«Не «Тройка», а «Подорожник»!»: идеал в звучании и смысле
Петербуржцы отмечают, что название «Подорожник» выгодно отличается от московской карты «Тройка».
«Это не какая-то московская карта “Тройка”», — утверждают они, подчеркивая, что выбранное наименование «идеально отражает предназначение транспортной карты — и по смыслу, и по звучанию».
«Подорожник = подорожание»: неожиданное совпадение?
С недавним повышением стоимости проезда, название «Подорожник» приобрело дополнительный, весьма актуальный смысл.
«Ну и с 8 августа проезд подорожал… так что «подорожник» теперь и в этом смысле подходит», — пишут в комментариях.
Некоторые даже предполагают, что именно этот тайный смысл был изначально заложен в название.
«Подорожник», от слова подорожание. Вот какой тайный смысл был заложен», — считают петербуржцы.
«15 лет догадок»: гениальность в простоте?
Один из комментаторов иронично замечает:
«Ей понадобилось 15 лет чтобы до этого дойти…».
Другие же видят в этом банальность:
«Тут банально и просто (подороже). С первого взгляда вроде экономия, но на самом деле нет».