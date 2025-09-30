От Грозного до наших дней: как Российскую Федерацию называли в разные периоды существования

Но как бы ее не величали, всегда была великой и могучей.

История России — это не только войны, реформы и революции, но и постоянные перемены в том, как называли государство. За тысячу лет страна успела побывать Русью, царством, империей, республикой и союзной республикой, пока не пришла к знакомому всем «Россия».

Древняя Русь

Отправная точка — 862 год, когда в Новгороде появился Рюрик. Государство закрепилось под именем Русь, позднее — «Киевская Русь» (этот термин появился только в XIX веке). Столицу переносили из Киева в Владимир, а затем — в Москву.

Русское царство

К XV веку русские земли объединились в единое государство, за которым закрепилось византийское слово «Росия». В 1547 году венчание Ивана Грозного сделало название официальным — «Российское царство». Современное написание «Россия» утвердилось при Петре I.

Российская империя

После Северной войны 1721 года Пётр I стал императором, и страна получила имя «Российская империя». В XIX–XX веках в законах параллельно использовались «Российское государство» и «Россия».

Российская республика

Февральская революция 1917-го смела монархию. Россия стала республикой, но вскоре большевики разогнали Учредительное собрание и провозгласили «Российскую Советскую Республику», отмечает АиФ.

РСФСР

С 1918 года страна официально именовалась «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика». После создания СССР в 1922-м РСФСР вошла в его состав. В 1936-м слегка поменяли порядок слов, но для большинства людей это осталось незамеченным.

Российская Федерация

25 декабря 1991 года, за день до юридической смерти СССР, Верховный Совет РСФСР утвердил новое имя — Российская Федерация (Россия). Красный флаг над Кремлём сменился на триколор, страна вступила в эпоху рынка и частной собственности.

Вывод

За века Россия пережила серию ребрендингов: от древнерусской державы до федерации с современной Конституцией. Но при всех сменах вывески всегда оставалась неизменной суть — огромная страна с тяжёлым характером и богатой историей.