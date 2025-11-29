Городовой / Общество / Где поселиться в Петербурге, чтобы не «обломаться»: подробный список для туристов
Где поселиться в Петербурге, чтобы не «обломаться»: подробный список для туристов

Опубликовано: 29 ноября 2025 20:00
Идеальные места, которые рекомендуют профи.

Планируя поездку в Санкт‑Петербург, туристы часто задаются вопросом: в каком районе лучше остановиться, чтобы совместить комфорт, доступность достопримечательностей и разумную экономию? Портал «Городовой» узнал мнение эксперта — Натальи Ансталь, учредителя туроператора Go Travel.

Главный совет — присмотреться к Центральному району. Его ключевое преимущество — локация: многие гостиницы и апартаменты расположены рядом с вокзалами. Это особенно удобно для тех, кто приезжает на поезде или «Сапсане»: не придётся тратиться на такси, а до основных точек притяжения можно дойти пешком.

Прогулявшись по Невскому проспекту или спустившись к набережной, турист окажется в эпицентре городской жизни. В шаговой доступности — кафе, рестораны и знаковые достопримечательности. Плюс — развитая транспортная сеть: вход в метро рядом с вокзалом позволяет без труда добраться в любую часть города.

Для ценителей спокойствия подойдут Васильевский остров или Петроградский район. Здесь меньше туристической суеты, но при желании всегда можно выехать в центр.

Однако стоит учитывать: близость к главным достопримечательностям (Эрмитажу, Дворцовой площади, Исаакиевскому собору) имеет и обратную сторону. В высокий сезон (особенно летом) эти места переполнены туристами, что может снизить комфорт от пребывания.

Итак, выбор района зависит от приоритетов:

  • если хочется динамики, насыщенной программы и пеших прогулок — Центральный район;

  • если важнее тишина и возможность «перезагрузиться» — отдалённые локации.

Игорь Мустафин Федор Никонов
