Забудьте про Калининград: вот самый интригующий город, где у всех свои документы — и я узнал, как туда попасть без визы

Когда речь заходит об изолированных российских территориях, на ум немедленно приходят Калининград, ставший полуэксклавом после распада СССР, или село Дубки Псковской области, окруженное со всех сторон Эстонией.

Упоминается и крошечное Медвежье-Саньково — единственный эксклав России, административно принадлежащий Брянской области, но полностью окруженный территорией Беларуси. Однако эти территории, сколь бы необычным ни был их статус, формально остаются частью Российской Федерации.

Существует и куда более интригующая территория — город, который все слышали, но чья принадлежность остается загадкой для большинства. Речь идет о Байконуре.

Правовой парадокс: Россия на территории Казахстана

Байконур (по-казахски Байконыр) широко известен как крупнейший мировой космодром, плацдарм для запуска спутников и пилотируемых кораблей. Но вокруг него сформировался город, формально подчиненный Кызылординской области Казахстана.

Однако уникальность ситуации заключается в административно-правовом статусе: по договору между двумя государствами, Байконур наделен статусом города федерального значения России. В этом ряду он стоит на одной ступени с Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем.

В городе проживает около 76 тысяч человек, и, что примечательно, примерно 40 тысяч из них являются гражданами Казахстана.

Жизнь по российским правилам

В Байконуре действуют российские законы — по крайней мере, для граждан России. Параллельно существует и казахское правовое поле для граждан Казахстана. В обороте находятся российские рубли.

Инфраструктура полностью российская: функционирует собственный российский суд, управление внутренних дел, укомплектованное сотрудниками, в том числе “из подмосковья”, а также российские школы, детские сады и медицинские учреждения.

Город имеет свой уникальный автомобильный код региона — 94, который редко встречается на дорогах основной части России.

“94-ый регион — это Байконур”, — отмечают те, кто знаком с тонкостями российского автомобильного кодирования.

В налоговой службе РФ он фигурирует под кодом 99 (Московская область), а жители Байконура, как ни странно, голосуют по Одинцовскому избирательному округу Московской области.

Фактически, Байконур представляет собой Россию, расположенную на территории соседа. Его можно было бы назвать эксклавом, подобно Медвежьему-Санькову, но есть принципиальное отличие: после распада СССР эта территория отошла Казахстану, а Россия ее арендует.

Договор об аренде действует до 2050 года, и ежегодно Казахстан получает за это 10 миллиардов рублей. Попасть в город может практически любой желающий — достаточно оформить пропуск, что не представляет сложности даже для иностранцев, или иметь приглашение от местных жителей.

Космическая необходимость

Несмотря на то что Россия располагает собственными космодромами — Плесецком и Восточным — Байконур остается критически важным объектом.

“Космодром “Восточный” развивается и будет куда более современным, чем Байконур, но пока он ещё не готов на 100%”.

Восточный строится вдали от развитой инфраструктуры, требуя создания бытовых условий для персонала практически “в чистом поле”.

К тому же, траектории полетов с Восточного пролегают над Тихим океаном, что требует создания и постоянного содержания дорогостоящего спасательного флота для нештатных ситуаций.

Байконур же, обладая лучшей модернизацией и отработанными схемами запусков, до сих пор незаменим для многих российских космических программ.

