Жесткий чемодан на столе — ваш главный щит: иначе вы привезете домой не сувениры, а целую армию

Путешествия часто сопряжены с риском, и не всегда этот риск связан с погодой или задержками рейсов. Одна из самых неприятных угроз — это присутствие постельных клопов в гостиничном номере.

Сотрудница отеля по имени Хейли поделилась эффективным методом, который помогает избежать “неприятных сюрпризов ночью”. Этот совет, по ее мнению, актуален не только за границей, но и на территории России.

Проверка в полумраке: техника осмотра

Основной совет Хейли заключается в следующем: перед тем как распаковать вещи, необходимо создать специфические условия освещения.

“Это то, что я всегда делаю перед тем, как распаковать вещи. Гашу свет, включаю фонарик и внимательно смотрю, нет ли клопов в углах кровати”, — объясняет она.

Хейли утверждает, что клопов легче заметить при использовании направленного света фонарика, а не при полном освещении. Причина кроется в поведении самих насекомых. В темноте клопы часто выползают из своих укрытий, тогда как яркий свет их отпугивает и заставляет прятаться.

Поэтому осмотр необходимо проводить в условиях полумрака, используя фонарик телефона для детального изучения укромных уголков.

В первую очередь, путешественникам рекомендуется изучить углы и складки матраса. Важно приподнять его и обратить внимание на темные пятна — они часто служат прямым указанием на присутствие вредителей.

Чемодан на страже: снижение риска заражения

Помимо осмотра самого спального места, Хейли акцентирует внимание на правильном размещении багажа.

“Никогда не кладите чемоданы на кровать. Лучше держать их на стойке или у двери”, — советует она.

Такой подход значительно снижает вероятность того, что клопы смогут проникнуть в вещи и отправиться вместе с туристами домой. По возвращении домой, согласно ее рекомендациям, необходимо сразу же постирать всё, что бралось в поездку.

Клопы в России: от Анапы до регионов

Случаи появления клопов в российских гостиницах, хотя и не являются массовыми, тем не менее фиксируются. Летом текущего года Роспотребнадзор в Анапе инициировал проверки после публикации об инциденте в одном из местных отелей.

В другом случае туристы из Томска жаловались на укусы в, казалось бы, “вполне приличном” отеле, где ночь стоила 7500 рублей.

Хотя администрация курорта позже заявляла об отсутствии официальных жалоб, в социальных сетях люди часто пишут, что проблема “может затронуть любую гостиницу, так как их часто привозят с собой постояльцы”.

“Известия” весной 2024 года сообщали о росте числа жалоб на плохие условия проживания, включая клопов.

Глобальная паника: от Парижа до корейских биглей

Проблема с постельными клопами имеет и международный масштаб. В 2023 году эта напасть остро проявилась в Париже, вынудив власти принимать экстренные меры в преддверии Олимпийских игр.

В Южной Корее реакция была ещё более необычной: в аэропорту Сеула стали проверять прилетающих из Парижа туристов с помощью специально обученной собаки. Бигль по имени Секо обнаруживает насекомых по запаху феромонов.

Дрессировщик утверждает, что пес способен найти клопов в номере всего за две минуты.

Аналогичные инструкции получили и бортпроводники международных авиалиний, например, United Airlines. Стюардессам рекомендовали использовать перчатки и фонарик при осмотре номеров. В инструкциях подчеркивалось:

“Для хранения вещей лучше использовать жёсткие чемоданы с гладкой поверхностью, куда клопу сложнее проникнуть, а ставить их следует на стол или стойку, но не на пол и не на кровать”.

Даже курорты Турции столкнулись с наплывом сообщений. Туристы из Кемера жаловались на укусы, которые администрация отеля упорно списывала на комаров.

Позднее выяснилось, что проблема затрагивала даже некоторые пятизвёздочные отели на побережье Антальи, куда, по данным местных изданий, вредителей завезли туристы из Европы.

Таким образом, совет Хейли — гасить свет и использовать фонарик для осмотра углов кровати — остается универсальным и своевременным правилом для любого, кто ценит свой покой и здоровье во время путешествий.

