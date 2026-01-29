Новое звание: «Почетный благотворитель» появился в Петербурге

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга в третьем и окончательном чтении приняли законопроект об учреждении звания «Почетный благотворитель Санкт-Петербурга».
Документ передали главе губернатору Александру Беглову, об этом написал в своем телеграм-канале депутат Денис Четырбок.
Звание присуждают за вклад в здравоохранение, экологию, развитие спорта и физкультуры, а также поддержку социальных центров.
На него могут рассчитывать как жители города, так и организации, перечисляющие не менее 10 миллионов рублей или на общественно-полезные цели, патриотические инициативы и спорт.
Это звание отличается от «Почётного мецената», которое присваивается исключительно в целях поддержки культуры, образования и искусства.
