Новое звание: «Почетный благотворитель» появился в Петербурге
Новое звание: «Почетный благотворитель» появился в Петербурге

Опубликовано: 29 января 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Roman Denisov

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга в третьем и окончательном чтении приняли законопроект об учреждении звания «Почетный благотворитель Санкт-Петербурга».

Документ передали главе губернатору Александру Беглову, об этом написал в своем телеграм-канале депутат Денис Четырбок.​

Звание присуждают за вклад в здравоохранение, экологию, развитие спорта и физкультуры, а также поддержку социальных центров.

На него могут рассчитывать как жители города, так и организации, перечисляющие не менее 10 миллионов рублей или на общественно-полезные цели, патриотические инициативы и спорт.

Это звание отличается от «Почётного мецената», которое присваивается исключительно в целях поддержки культуры, образования и искусства.

Автор:
Юлия Аликова
